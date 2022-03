Minister Maduro di Finansa ta informa:

Un biaha mas Standard and Poor’s ta confirma e ‘Investment Grade Rating’ di Aruba

E outlook ta keda stabiel

ORANJESTAD – Recientemente e agencia di credito Standard & Poor’s Global ratings (S&P) a completa su evaluacion anual di e situacion economico y financiero di Aruba. E agencia a conclui cu Aruba ta mantene su posicion di pais den categoria di ‘investment grade,’ y e expectativa (outlook) pa Aruba ta keda stabiel.

Aruba a recupera mas fuerte cu a proyecta

E impacto economico y financiero enorme ocasiona pa COVID-19 den añanan 2020 y 2021 a causa cu na april 2020 e expectativa (outlook) a wordo baha di ‘stabil’ pa ‘negativo,’ y despues na maart aña pasa Aruba a perde su rating di BBB+ cual a baha na BBB. Durante e evaluacion e aña aki S&P a confirma cu e recuperacion di Aruba a resulta mas fuerte cu nan a proyecta y nan ta premira cu economia lo sigui riba un trayecto positivo. Durante nan evaluacion e aña aki cu varios instancia, incluso Gobierno, CAFT, representantenan di Hulanda y sector priva, nan por a concretisa cu apesar di e impacto substancial di COVID-19 riba economia di Aruba, e recuperacion a resulta miho cu a spera. Aruba tin ingredientenan necesario pa logra mehoracion den e añanan nos dilanti y manera a spera e expectativa (outlook) ta stabiel.

E debe di Aruba ta keda un preocupacion

E impacto financiero awe ta visibel den e nivel di e debe nacional, cual ta haci cu e rating di Aruba ta keda bao presion y den un posicion delicado pa inversionistanan. Sinembargo ta mustra cu e areglonan cu Hulanda y tambe cu eventual prestamo di Hulanda na termino faborabel lo tin un impacto positivo riba e nivel di deficit y e nivel di debe. E agencia ta premira cu lo tuma algun aña pa Aruba recupera di e impacto di COVID-19 y esaki lo causa cu e debe nacional lo sigui aumenta durante un periodo, sea pa medio di fondonan di Hulanda of riba mercado comercial.

Convenio cu Hulanda y reapertura di refineria por yuda hisa rating di Aruba

S&P ta indica cu nan lo considera upgrade e rating di Aruba den caso cu economia recupera na un paso rapido den e proximo dos aña y surpasa nivelnan conoci prome cu COVID-19. E forma con Aruba ehecuta e convenionan cu tin cu Hulanda tambe lo por hiba Aruba na su rating original di BBB+.

S&P ta reconoce cu tin interes den e refineria y e terminalnan y cu tin e potencial pa apertura, pero e agencia ta scoge pa no inclui esaki ainda den nan proyeccion. Na 2012 S&P a inclui plannan pa un posibel reapertura di refineria como parti di e rating, pero despues mester a baha e outlook for di stabiel pa negativo despues cu e plannan ey no a wordo realisa. Awor ta scoge pa ta mas conservativo den nan proyeccionnan. Aruba asina ta mantene su investment grade apesar di e impacto di COVID-19. Esaki ta un señal positivo pa instancianan cu ta inverti den Gobierno, pero tambe pa tur inversionista cu ta participa den sector priva di nos economia.

