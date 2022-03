Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Capitulo 2 di Relato Anual 2021 di Ministerio di Prome Minister

INICIATIVANAN DI PARLAMENTO RIBA INTEGRIDAD

Den Relato Anual 2021 cu recientemente Prome Minister Evelyn Wever-Croes a presenta y publica, e ta amplia riba e trabounan cu a wordo haci riba Integridad entre otro Bureau Integriteit, Corporate Governance, Integriteitskamer y tambe e iniciativanan riba e tereno di Integridad di Parlamento na 2021.

Ombudsman y Kinderombudsman:

Aña 2021 tabata uno hopi importante pa Integridad na Parlamento. Pa cuminsa, Parlamento a aproba e ley di Ombudsman y Kinderombudsman. Esaki a wordo haci na september 2020. Esaki ta un ley cu a bin di Parlamento. Parlamentarionan unanimamente a trahe y nan mes a aprobe pa Aruba haya su Ombudsman y su Kinderombudsman.

A haci palabracion cu Parlamento cu lo ancra e ley aki den e Constitucion pa asina elimina metemento politico den Ombudsman. Lamentablemente e ley no a haya e aprobacion di oposicion den Parlamento y no por a wordo realisa. “Sinembargo nos lo sigui cu e trabounan si y trece e cambio cu mester trece ainda den e ley cu Parlamento unanimamente a aproba pa asina nos por busca nos Ombudsman y bin cu e oficina di Ombudsman Aruba”, Prome Minister a enfatisa.

Landsverordening Politieke Partijen:

Parlamento tambe a bin cu cambio den e Landsverordening Politieke Partijen. E cambio ta e capitulo cu nan a hinca den e ley di financiamento politico. E ley aki no a wordo aproba unanimamente. El a bin di Fraccion di MEP y coalicion a sostene mientras cu oposicion a vota contra. El a bira ley y aña pasa Electorale Raad por a traha cu e ley aki y a manda carta pa partidonan politico pa nan por hustifica y raporta nan entrada y gastonan.

Landsverordening Integriteits Ministers

Un otro ley ta e Landsverordening Integriteits Ministers cu parlamento a proba dia 17 di december 2021. Esaki tambe ta un ley cu a bin di Fraccion di MEP y no a wordo sosteni pa henter Parlamento pero si pa coalicion. Cu e ley aki ta bin reglanan di screening pa Ministernan. No solamente ora un ciudadano bira minister pero tambe durante su trayectoria como minister. E formador of Minister President por sigui haci e screening y ta sigur e ora cu no tin cosnan straño ta tumando luga durante di e gobernacion. Esaki no tabata den ley ancra pero aworaki si e ta ancra den ley. Cu e ley aki mayoria den Parlamento a demostra cu nan ta tuma e tema di integridad na serio.

Durante tratamento di e ley aki a bin un otro discuscion na Aruba cu a wordo inicia pa partido AVP door cu nan a pone un sospechoso cera na KIA riba nan lista y despues insisti cu e tin cu bira Parlamentario. Segun ley esaki ta posibel, pero a bin un discusion grandi den comunidad cu ta haya cu moralmente esaki no por y cu Parlamanto mester bin cu e reglanan aki pa nan mes tambe y no solamente pa ministernan.

“Berdad bo no kier pone drempel halto pa kende ta bira reprsentantenan di pueblo den Parlamento pero tin un consensus comun si den pueblo cu no kier un sospechoso den Parlamento cu ta su organo constitucional mas halto”, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minister ta encurasha ciudadanonan pa lesa e relato amplio riba e topico di Integridad. Por haya esaki riba e website ‘Prime Minister’s Office’ pmo.arubagov.org of por solicita pa ricibi e relato anual via un link via email. Por haci esaki via pagina di Facebook Gabinete Wever-Croes.

