Ministerio di GMN prepará pa Siman Santu 2022

Willemstad – E siman aki ta Siman Santu i hopi di nos ta preparando pa bai pasa algun dia na nos playanan. Den kuadro di esaki, Ministerio di Salubridat, Medio- Ambiente i Naturalesa (GMN) a hasi tur preparashon nesesario i nos ta pidi pueblo pa tuma nota i tene kuenta ku lo sigiente.

● wak bon kon ta stashoná outo pa tráfiko no stagna,

● no tira sushi riba playa òf den laman. Tira sushi den kòntainer,

● tuma nota di áreanan designa pa grel,

● hasi uzo di barinan pa tira karbon pa evitá aksidente lamentabel.

Personal di Ministerio di GMN lo ta uniformá i lo ta visíbel pa tur usuario di playa. Na playa di Santa Cruz, Caracasbaai, Kenepa Grandi i Chikí lo tin personal di seguridat tur dia. Pa e otro playanan tin personal ku ta kore regular pa kontrolá na e diferente playanan. Personal di GMN ta traha den estrecho koperashon ku polís pa asina garantisá ku un i tur ku bishitá nos playanan por tin un Siman Santu den reflekshon i ku seguridat. Alabes manera tur aña, a pone ducha i tualètnan portatil na vários playa i tambe kòntainer grandi di sushi pa garantisá ku nos playanan ta keda limpi. Un petishon ta bai na tur ku ta bai playa, pa bai ku saku di sushi pa tira bo sushi aden i pone esaki den e kòntainernan. No ta permití pa tira restu di kuminda riba playa tampoko den laman.

REGLA PA GREL

Ministerio di GMN ta enfatisá ku no ta permití pa grel riba playa. Na diferente playa manera Kenepa Grandi i Daaibooi tin áreanan designá pa grel i grelnan trahá pa públiko. Bou di ningún sirkumstansia ta permití pa pone blòki riba playa i sende karbon. Por grel den áreanan designá pa esaki no forma molèster. Ta prohibí pa tira karbon den santu pa evitá ku hende ta kima pia. Basha karbon den barinan marká ‘KARBON’.

SALU DI HENDE, HIGIENA I KUMINDA

Ministerio di GMN ta pone énfasis riba vários punto importante ku tin di haber ku salú di hende, higiena di kuminda, konsumo personal òf pa benta na públiko. Konformé lei, tur persona ku ta prepará i bende alimento i kos di bebe ku públiko mester tin nan karchi di kùr bálido serka nan.

Tene playanan limpi. P’esei a pone mas kònteiner di sushi na e playanan e periodo aki.

Fundashon Kuido di Ambulans lo ta presente i den kaso di urgensia no akudí na pòst di

Ambulans, pero yama 912 òf 911.

Puntonan pa tene kuenta:

– Nos ta ainda den pandemia di COVID-19. Protehá bo mes pa evitá kontagio;

– Bo salú i di bo yu ta bo responsabilidat. Bebe hopi awa, hunta sunblock etc;

– Kuminda i higiena ta importante, no kumpra kos unda ku ta i tapa kuminda ora ta

transport’é;

– Pa bo seguridat personal riba playa, evitá bebida na bòter riba playa;

– No tira sushi riba playa, no tira kup i bòter den laman.

Felis Siman Santu!

