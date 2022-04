Rondetafelgesprek over hervorming pensioenstelsel

Wat is er nodig om een beter pensioenstelsel te maken? Over deze vraag organiseert de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op vrijdag 22 april een rondetafelgesprek. Tal van deskundigen geven op deze dag hun visie op een nieuw pensioenstelsel dat is uitgewerkt in het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). De bijeenkomst is vanaf 10.00 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Wet toekomst pensioenen

Het huidige pensioenstelsel sluit niet goed aan op de veranderingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Mensen worden steeds ouder en werken niet meer hun hele leven bij dezelfde werkgever. Het kabinet heeft in 2019 samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken. Die zijn uitgewerkt in het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Het voorstel is nu in behandeling bij de Tweede Kamer. Tijdens de bijeenkomst op vrijdag 22 april laten Kamerleden van de commissie voor SZW zich informeren over het nieuwe pensioenstelsel. Op dinsdag 10 mei staat een tweede rondetafelgesprek gepland.

Programma

Het rondetafelgesprek is opgebouwd uit vijf delen:

10.00 – 10.50 uur Pensioenstelsel van oud naar nieuw

Bas Werker, Universiteit Tilburg

Agnes Joseph, Achmea

Wickert Hoekert, Willis Towers Watson

Casper van Ewijk, Universiteit van Amsterdam

11.00 – 11.50 uur Het nieuwe pensioenstelsel: specifieke onderdelen

Theo Nijman, Universiteit Tilburg

Roel Mehlkopf, Cardano

Chantal de Groot, Ortec Finance

Monique van der Poel, Expertisecentrum Pensioenrecht VU Amsterdam

12.00 – 13.00 uur Pauze

13.00 – 13.50 uur Pensioenopbouw voor iedereen

Christel van de Ven, Vereniging Zelfstandigen Nederland

Marike Knoef, Universiteit Leiden

Hedda Renooij, Onderzoeksgroep Nabestaandenpensioen Pensioenfederatie

14.00 – 14.50 uur Werking nieuwe stelsel en governance

Mark Heemskerk, Radboud Universiteit

René Maatman, Radboud Universiteit

Patrick Fey, CNV

15.00 – 15.50 uur Macro-economische effecten en intergenerationele solidariteit

Kees Goudswaard, Universiteit Leiden

Martin ten Cate, auteur ‘Waar blijft mijn pensioen?’

Dirk Bezemer, Universiteit Groningen

Waarom een rondetafelgesprek?

De Kamer organiseert regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Het is voor een commissie een efficiënte manier om in korte tijd zo volledig mogelijk geïnformeerd te raken over een onderwerp. Op die manier kunnen de Kamerleden beter hun oordeel vormen en goed voorbereid het uiteindelijke debat voeren. Wie er uitgenodigd worden voor een hoorzitting of rondetafelgesprek, bepalen de Kamerleden zelf.

