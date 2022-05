Aksidente pa falta di preferensia of kerensia ku hende mester duna chens, praktikamente tur dia tin aksidente pa motibu ku personanan no ta respeta regalnan di trafiko of ta hiba e pensamentu ku otro outomobilista tin ku of ta obliga na duna chens pa sali of subi kaminda. Dunamentu di chens ta algu kontra di lei di trafiko i ta kousa peliger den trafiko.

