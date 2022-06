Minister Geoffrey Wever: “E importancia di igualdad

Den e luna di juni mundo ta para keto na e importancia di igualdad. Un desaroyo sostenibel ta aspira pa crecemento economico den harmonia cu calidad di bida di nos hendenan y proteccion di nos naturalesa. Como Minister encarga cu Desaroyo Sostenibel y realisacion di e Sustainable Development Goals (SDG’s) di e Agenda 2030 di Nacionnan Uni, Minister Wever ta enfatisa e importancia di igualdad di genero y reduccion di desigualdad. Esaki ta conta specificamente pa meta 10.2 pa empodera y promove inclusion social, economico y politico di tur, a pesar di edad, sexo, desabilidad, rasa, etnicidad, origen, religion, estado economico of otro estado y e principio di ‘leave no one behind’. Den e vision di maneho di Minister Wever a pone atencion specifico na e tema di reduccion di desigualdad.

Derechonan humano manera e derecho riba igualdad ta wordo stipula den nos Constitucion y den tratadonan internacional manera e Convencion Europeo di Derechonan Humano (EVRM). EVRM ta proteha tambe e derecho riba un bida familiar (‘family life’) no obstante e preferencia sexual.

Na aña 2015 Corte Europeo pa Derechonan Humano a stipula cu den caso cu un pais no ta brinda oportunidad pa parehanan di mesun sexo drenta enlace matrimonial, e pais tin e obligacion pa brinda e personanan aki un alternativa pa por registra nan relacion pa medio di un forma di un union civil, cu lo mester brindanan por lo menos e derechonan basico (‘core rights’) pa proteha nan relacion. Pais Aruba a cumpli cu e obligacion aki pa medio di nos Codigo Civil cu a drenta na vigor na luna di september aña pasa. Desde e tempo ey ta posibel pa parehanan di e mesun y di diferente sexo efectua un union civil (‘geregistreerd partnerschap’).

Sinembargo tin cambionan legal cu mester tuma lugar ainda pa por papia di igualdad completo entre parehanan cu a efectua un union civil y parehanan casa na Aruba. E hecho cu a regla solamente e ‘core rights’ ta significa cu e derechonan cu un matrimonio ta ofrece na parehanan casa riba por ehempel tereno fiscal, di pensioen, di herencia pero tambe di relacionnan di famia, no ta conta pa parehanan cu a efectua un union civil.

Pa reduci e desigualdad aki y pa promove e inclusion di diferente (grupo di) personanan den sociedad, ta importante pa e posicion huridico di parehanan den un union civil wordo regula mas tanto cu ta posibel di e mesun forma cu esun di e parehanan casa. Despues di a regla pues e ‘core rights’ pa parehanan cu tin un union civil, ta toca turno pa regla e consecuencianan legal di esaki den forma di derechonan complementario (‘supplementary rights’). Pa por haci esaki Minister Wever a pidi Conseho di Minister pa aproba pa haci un inventarisacion di e cambionan di nos Codigo Civil cu mester tuma lugar pa reduci desigualdad na Aruba, cual peticion a wordo aproba den mei 2022.

“Como Minister encarga cu Desaroyo Sostenibel mi ta kere den igualdad pa tur cuidadano di Aruba y cu niun hende mag keda atras. Como Pais nos mester percura pa nos cumpli cu tratadonan internacional y garantisa derechonan humano” – Minister Geoffrey Wever.

Minister Geoffrey Wever: “Het belang van gelijkheid”

In de maand juni staat de wereld stil bij het belang van gelijkheid. Duurzame ontwikkeling streeft naar economische groei in harmonie met de kwaliteit van het leven van burgers en bescherming van de natuur. “Als de minister die verantwoordelijk is voor duurzame ontwikkeling en het behalen van de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, benadruk ik het belang van gelijkheid van geslacht en het verminderen van ongelijkheid”. Dit geldt met name ten aanzien van doel 10.2 inzake de empowerment en bevordering van de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, afkomst, religie of economische of andere status en het principe van ‘leave no one behind’. In de beleidsvisie van Minister Wever wordt bijzondere aandacht gericht op het verminderen van ongelijkheid.

Mensenrechten, zoals het recht op gelijkheid en het recht op bescherming van de privé levenssfeer, zijn vastgelegd in onze Staatsregeling en internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). Het EVRM benadrukt voorts dat eenieder het recht heeft op bescherming van zijn familieleven, oftewel ‘family life’, ongeacht de seksuele voorkeur.

In juli 2015 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald dat indien het huwelijk niet is opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht, deze paren als alternatief daarop ten minste de mogelijkheid moeten hebben om een vorm van geregistreerd partnerschap aan te gaan, waardoor hun relatie wettelijk wordt erkend en hen de relevante basisbescherming in de vorm van zogenaamde ‘core rights’ wordt gegarandeerd. Het Land Aruba heeft in september 2021 aan deze verplichting voldaan door de invoering van de regeling van het geregistreerd partnerschap in het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Zowel paren van verschillend als van hetzelfde geslacht kunnen sindsdien een geregistreerd partnerschap aangaan.

Er is evenwel nog een aantal wetswijzigingen dat moet plaatsvinden alvorens sprake is van een volwaardig alternatief op het huwelijk. Het feit dat momenteel enkel de ‘core rights’ zijn geregeld, brengt met zich dat de gevolgen die aan het huwelijk zijn verbonden ten aanzien van bijvoorbeeld het fiscaal recht, het socialezekerheidsrecht, het erfrecht, maar ook het familierecht, niet gelden voor geregistreerde partners.

Om deze ongelijkheid te verminderen en de inclusie van verschillende (groepen van) personen binnen de samenleving te stimuleren, is het van belang om de rechtspositie van geregistreerde partners zoveel mogelijk gelijk te trekken met die van echtparen. Na het regelen van de ‘core rights’ dienen nu de overige wenselijk geachte rechtsgevolgen van het geregistreerd partnerschap te worden uitgewerkt in de vorm van zogenaamde ‘supplementary rights’. De ministerraad heeft afgelopen mei ingestemd met het verzoek van Minister Wever om een aanvang te nemen met

de inventarisatie van de overige wijzigingen die aan het BWA en de overig wetgeving dienen te worden aangebracht.

“Als minister, belast met duurzame ontwikkeling, sta ik voor de gelijkheid van elke burger van Aruba en zal ik mij ervoor inspannen dat niemand wordt ‘achtergelaten’. Als Land binnen het Koninkrijk dient Aruba immers te voldoen aan internationale verdragen en de daarin vastgelegde mensenrechten te waarborgen” – Minister Geoffrey Wever.

