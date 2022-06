06/15/2022 Eilandnieuws

Mester pasa inskribí personalmente na ofisina di SKAL.

Entrante 1 di ougùstùs 2022 por pasa inskribí pa un stènt pa dia di Boneiru. E aña aki e parti kultural di dia di Boneiru ta tuma lugá na Sentro di Bario Tera Kòrá. Manera tur aña personanan ku ta interesá por bini na remarke pa un stènt pa bende kos durante e selebrashon.

Ta trata aki di stènt pa bende kuminda, snèk, bar, artesania, bon ku n’é, weganan pa mucha i hopi mas.

Mester pasa inskribí personalmente na ofisina di Skal, Kaya E.C. Craane na Playa Pabou. Inskripshon ta sera 30 di ougùstùs 2022.

Organisashon I personanan establesé na Boneiru tin preferensha pa bini na remarke pa un stènt. E pago mester tuma lugá na ofisina di Registro Sivil na Kaya Nerlandia 40, riba kuenta di “Volksfeesten” Despues di a paga mester presentá bèk ku e komprobante di pago na Skal, pa risibí aprobashon di petishon korespondiente.

Último dia pa presentá komprobante di pago ta 30 di ougùstùs 2022. Den kaso di kanselashon di hür di stènt, e hürdó NO ta risibí sèn bèk

Per 1 augustus 2022 kan er ingeschreven worden voor een stand voor bonairedag

U dient zich persoonlijk te komen inschijven bij het kantoor van de SKAL.

Per 1 augustus 2022 kunt u zich inschrijven voor een stand op Bonairedag. Dit jaar vindt het culturele gedeelte van Bonairedag plaats in Buurtcentrum Tera Kòrá. Zoals elk jaar kunnen personen die interesse hebben in aanmerking komen voor een stand waarin van alles verkocht kan worden tijdens de viering. Het gaat hier om stands waar eten, snacks, drinken en kunstvoorwerpen verkocht worden, maar ook waar u het kaartspel ‘bon ku n’e’ kan spelen en waar kinderen allerlei spelletjes kunnen doen. U dient zich persoonlijk te komen inschijven bij het kantoor van de Skal aan de Kaya E.C. Craane te Playa Pabou. De inschrijving sluit op 30 augustus 2022. Organisaties en personen die op Bonaire gevestigd zijn hebben voorrang om in aanmerking te komen voor een stand. De betaling moet u doen op het kantoor van Burgerzaken aan de Kaya Neerlandia 40, op de rekening van ‘Volksfeesten’. Nadat u betaald heeft, gaat u terug naar Skal met uw betalingsbewijs om de goedkeuring van uw verzoek in ontvangst te nemen. De laatste dag om uw betalingsbewijs te komen laten zien is 30 augustus 2022. In het geval dat de huur van de stand geannuleerd wordt, krijgt de huurder het betaalde bedrag NIET terug.

