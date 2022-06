Realisashon proyekto Adopt a School

PAPIAMENTU:

Awe mainta JCI Willemstad a hasi entrega ofisial di e stupi di tráfiko na Advent School Koraal Specht. Alabes e oraganizashon tambe a termina e projekto Plenchi Bèrdè di Kosecha eksitosamente. Plenchi Bèrdè di Kosecha tin komo meta pa kosientisa e alumnonan riba planta bo mes kuminda i ki benefisionan esakinan por tin.

E stupi lo wordu uza komo un plenchi di tráfiko pa konsientisa e alumnonan riba nan responsabilidatnan den trafiko for di un edat hoben. E projekto aki ta forma parti di Adopt A School ku ya pa 3 aña konsekutivamente JCI Willemstad ta organisa i ehekuta. Adopt A School ta un projekto kaminda e organisashon ta yuda skolnan ku pa un tempu kaba tin un plan pa hasi algun kambio positivo na e skol den e area di konstrukshon.

Danki na e siguiente sponornan Banko di Caribe, Maduro & Curiel’s Bank, Guardian Group Fatum, Rowe Cleaning Service, Sra. Antonieta Dap, nos sponosr anónimo, i e kontratista Maison du Reve ku a yuda pa e projekto aki bira un realidat.

NEDERLANDSCH:

Willemstad 27 Juni 2022

Vanochtend heeft JCI Willemstad het verkeersplein officieel opgeleverd aan de Advent School Koraal Specht. Daarnaast heeft JCI Willemstad het project Plenchi Bèrdè di Kosecha ook succesvol afgerond op deze school. Plenchi Bèrdè di Kosecha is een bewustwordings project waar de leerlingen de begin stappen van het zelf planten hebben geleerd. Daarnaast zijn ze ook bewust gemaakt van de velen voordelen van het planten van je eigen voedsel.

Het opleveren van het verkeersplein is onderdeel van het Adopt A School project dat JCI Willemstad al drie jaar achtereenvolgens organiseerd en uitvoert. Elk jaar wordt er een school uitgekozen die een noodzaak heeft met betrekking tot de leefbaarheid van de school. Zo had de school al een tijdje het idee om een verkeersplein in de schooltuin te plaatsen. Met bebulp van JCI Willemstad en sponsors is het uiteindelijk gelukt om het verkeersplein te bouwen voor de leerlingen. Op deze manier worden de leerlingen op jonge leeftijd bewust gemaakt op hun verantwoordelijkheden binnen het verkeer.

Het Adopt A School-comité wil onze sponsoren, Banco di Caribe, Maduro & Curiel’s Bank, Guardian Group Fatum, Rowe Cleaning Services, mevrouw Antonieta Dap, de aannemer Maison du Reve en onze anonieme donateurs speciaal bedanken voor hun sponsoring. Het project zou niet mogelijk zijn geweest zonder onze sponsoren.

