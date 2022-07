Reakshon ABVO riba desishon di Korte den prome instantia di Korsou fecha 29 di juni 2022.

WILLEMSTAD – ABVO a tuma nota di e desishon di Korte den promé instansia di Kòrsou i

tambe e deklarashonnan hasí den prensa dor di sra. Melitza Daal dia 1 di yüli 2022. Awe,

dia 4 di yüli 2022, ABVO ta deseá di reakshoná riba esakinan pa medio di e komunikado di

prensa akí.

Na promé lugá i riba tur kos ABVO ta enfatisá loke e kaso, ku ABVO a entamá kontra sra. Daal,

di bèrdat hurídikamente ta enserá. Esaki sigur mirando e echo ku sra. Daal ta insinuando ku e

desishon akí ta un konfirmashon di tur su ponensianan anteriormente hasí den media pa loke ta

trata e supuesto ilegalidat di e elekshonnan di e direktiva di ABVO, siendo ku esaki no ta kuadra

ku e realidat.

ABVO ta enfatisá ku e kaso aki spesífikamente ta trata e difamashon en konekshon ku e

deklarashonnan no fundá hasí dor di sra. Daal.

Manera ya ta konosí, último lunanan akí sra. Daal a hasi diferente deklarashonnan den prensa

tokante e legalidat di e elekshonnan di direktiva di ABVO. ABVO na su turno pa hopi tempu a

opta pa no reakshoná públikamente riba e deklarashonnan akí, i a trata di solushoná e diferensia

di opinion/konflikto aki internamente komo debe ser, via di Komishon di Disiplina i alabes ABVO

ta partisipá ku konforme su estatuto lo bini un reunion èkstra ordinario den luna di òktober. Banda

di esaki, ABVO a purba diferente biaha pa sinta na mesa ku sra. Daal pa por duna klarifikashon

enkuanto e diferensia di opinion pa loke ta trata e legalidat di e elekshonnan i e artíkulonan den

statuto.

Lástimamente e proseduranan i debatenan interno no a duna e frutanan deseá. Esaki mirando e

simpel echo ku sra. Daal su opinion a ser forma kaba; “E elekshonnan ta ilegal.”

Sra. Daal, siendo no eksperto riba e área aki ta indiká ku el a simplemente lesa e statutonan i

yega na e konklushon aki.

E ponensianan akí nunka no a wòrdu motivá dor di Daal, ni pa medio di un kontra ekspertisio ni

tampoko pa medio di un rapòrt di un eksperto riba e área akí. Den su komunikado di prensa di

mas resien (23 di aprel 2022), sra. Daal a bai un stap mas leu dor di bisa entre otro ku ABVO lo

ta malversá plaka i banda di esei ku ABVO lo ta perhudiká su miembronan finansieramente dor

di (konsientemente) krea strukturanan pa hasi i deshasí ku entrada risibí dor di e miembronan.

Esaki pa ABVO tabata e delaster gota den e hèmber.

Pa lunanan largu ABVO a tolerá e deklarashonnan negativo di sra. Daal kontra di e organisashon

i pa ku e legalidat di e elekshonnan.

Aunke ABVO no a apresiá esaki, ABVO te na un sierto grado a respetá sra. Daal su libertat di

ekspreshon. Pero ABVO no por tolerá di ningun manera akusashonnan enkuanto entre otro

malversashon di plaka. Ta pa e motibu akí, ABVO a disidí di entamá un kaso kontra sra. Daal pa

ku difamashon.

ABVO ta respetá e derecho di Daal pa ku libertat di ekspreshon, pero na otro banda mester tene

na kuenta ku lei ta preskribí ku e derecho akí no ta sin limit’é.

Mirando esaki ABVO no por komprondé e desishon di Korte. Di un banda Korte ta atmití i duna

ABVO rason ku sra. Daal su deklarashonnan ta sin base i ademas infundá. Pero di otro

banda Korte ta bisa ku e deklarashonnan di sra. Daal ku ABVO ta desmentí ta puro

instigamentu i/òf manipulamentu di e lesadó (“stemmingmakerij voor kennisname”).

E wes ta di opinion ku e promedio lesadó (Yu’i di Kòrsou) lo no duna muchu atenshon na esaki.

Banda di esaki, e wes ta di opinion ku ABVO siendo e Sindikato di mas grandi na Kòrsou mester

por kontra di un “stootje”. Loke e wes no a tuma den konsiderashon ta ku ABVO ta un

organisashon grandi den un komunidat chikitu i ta representá un gran parti di trahadónan

partikular i ámtenarnan. Netamente pa e motibu akí, ABVO ta sufri daño di reputashon dor

di deklarashonnan manipulativo i instigativo, manera e mes a indiká den su desishon.

Di e forma aki, lástimamente ta permití ku den nos komunidat chikitu nos por daña otro su nòmber

i reputashon sin ningun base I sin ningun konsekuensia.

Ta mas ku klaro ku ABVO no ta di akuerdo ku e desishon akí, i lo bai analisá internamente e paso

nan ku mester tuma.

Kòrsou, 4 yüli 2022

Direktiva di ABVO.

Reactie ABVO na vonnis van het Gerecht in Eerste aanleg d.d. 29 juni 2022

WILLEMSTAD – ABVO heeft op 29 juni 2022 kennis genomen van het vonnis van het

Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, alsook de uitlatingen die door de wederpartij,

mevrouw Melitza Daal in de media zijn gedaan hieromtrent op 1 juli 2022. ABVO wenst

als volgt op zowel het vonnis, als deze uitlatingen te reageren.

Ten eerste en bovenal wil ABVO benadrukken waar deze zaak, die zij tegen Daal

geëntameerd hebben, daadwerkelijk (juridisch) over gaat. Dit laatste mede gelet op

het feit dat mevrouw Daal op dit moment probeert te insinueren dat dit vonnis een

bevestiging zou zijn van haar stellingen inzake de vermeende illegaliteit van de

verziekingen van ABVO, terwijl dit laatste totaal in strijd met de waarheid is.

ABVO wil (nogmaals) benadrukken dat deze zaak specifiek om smaad en laster gaat,

in verband met de ongefundeerde publiekelijke stellingen van Daal.

Zoals genoegzaam bekend heeft mevrouw Daal in de afgelopen paar maanden in de

media uitlatingen gedaan over de legaliteit van de verkiezingen van de ABVO. ABVO

heeft op deze openbare stellingen van Daal lange tijd niet in de media gereageerd, en

heeft getracht om, zoals dat ook hoort, deze kwestie intern op te lossen via de

commissie van Discipline en zal conform het statuut van het ABVO een oproeping

voor het bijzondere vergadering welke zal plaatst vinden in het maand oktober .Verder

heeft ABVO meermalen getracht om met Daal gesprekken aan te gaan om

duidelijkheid te verschaffen over het meningsverschil voor wat betreft de legaliteit van

de verkiezingen en de bepalingen in de statuten daaromtrent.

Echter hebben deze interne procedures en overleggen weinig opgeleverd, omdat

mevrouw Daal simpelweg niet openstond om een intern debat hierover te voeren.

Haar mening stond op dat moment al vast; de verkiezingen zouden illegaal zijn.

Deze stelling heeft mevrouw echter nooit kunnen onderbouwen, noch heeft zij enige

contra expertise en/of deskundig rapport ter onderbouwing hiervan kunnen

aanleveren.

Mevrouw heeft slechts aangegeven dat zij – als zijnde een leek – de statuten had

gelezen en zelf tot de conclusie is gekomen dat de verkiezingen illegaal zouden zijn.

In haar meest recente persbericht van 23 april 2022 ging mevrouw Daal een stap

verder door te zeggen dat ABVO gelden zou malverseren en haar leden financieel zou

benadelen door bewust structuren te creëren om met het geld van de leden te doen

en laten wat men wil. Dit was voor ABVO de laatste druppel die de emmer deed

overlopen. ABVO heeft maanden lang getolereerd dat mevrouw Daal negatieve

uitlatingen maakte ten aanzien van de verkiezingen. Alhoewel ABVO dit laatste niet

waardeerde, heeft ABVO wel de vrijheid van meningsuiting van Daal tot zoverre

gerespecteerd.

Maar door ABVO te beschuldigen van praktijken zoals kort gezegd malversatie en/of

verduistering van gelden en het bewust maken van illegale structuren, gaat ABVO ook

te ver.

Het is om deze reden dat ABVO zich tegen deze stellingen ageerde door een zaak

aan te spannen tegen Daal te zake smaad en laster. Alhoewel mevrouw Daal en elke

andere ingezetene van Curacao recht heeft op vrijheid van meningsuiting, is dit recht

begrensd; “Een mans recht eindigt waar andermans recht begint”.

ABVO kan gelet hierop het vonnis van het Gerecht niet goed begrijpen.

Het Gerecht geeft ABVO volledig gelijk dat deze stellingen loze stellingen zijn en

feitelijke grondslag missen, en dat zij niet tot de conclusie komen dat deze stellingen

waar zijn.

Maar aan de andere kant zegt het Gerecht dat deze stellingen als “ stemmingmakerij

voor kennisgeving” zouden moeten worden opgevat. De rechter is immers van mening

dat de gemiddelde (Curaçaose) lezer op deze stellingen geen acht zal slaan.

De rechter is van mening dat ABVO als grootste vakbond op het eiland geen

(reputatie) schade lijdt door deze stellingen. Met andere worden is het Gerecht van

mening dat hoge bomen ook veel wind vangen, en dat ABVO in dat kader tegen een

“stootje” moet kunnen.

Niets is minder waar in een kleine gemeenschap als Curacao, voor een grote

organisatie als ABVO die uit leden bestaan die een grote deel van de arbeiders en

ambtenaren op Curacao opmaken, het zeer schadelijk is om – zonder enige feitelijke

grondslag – beschuldigd te worden van zulke illegale praktijken.

ABVO betreurt dat in deze kleine samenleving, (zonder feitelijke basis) zwart kunnen

maken, zonder enige civielrechtelijke gevolg of represaille.

Het moge duidelijk zijn dat ABVO het niet eens is met deze uitspraak van het Gerecht,

en zal dit verder intern bespreken welke vervolg stappen zal nemen.

Willemstad, 4 juli 2022

Het Bestuur van ABVO