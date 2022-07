Oesterzwammen bij LVV Bonaire

We hebben een nieuwe stagiair, Ray van Dijk. Ray heeft een interesse in het kweken van paddenstoelen (De soort dat je in de supermarkt schappen vindt. Ray is opgegroeid op Bonaire en is naar Nederland verhuist om Biologie te studeren. Daar heeft hij zich vooral verdiept in planten en schimmels. Deze kennis wil hij nu delen met LVV Bonaire. Ray wil oesterzwammen kweken op een duurzame manier waarop het gunstig is voor Bonaire. En legt zijn bevindingen vast in een teelthandleiding. Wat maakt zijn manier van telen nou zou bijzonder?