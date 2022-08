Minister Maduro di Finansa: Evaluacion exitoso di CFATF ta un logro nacional importante pa Aruba

Oponente politico no mester kibra profesionalismo local

Gobierno di Aruba tin hopi motibo pa duna cobertura amplio na e resultado positivo cu nos Pais a caba di haya cerca Caribbean Financial Action Task Force (CFAFT) riba tereno di prevencion y labamento di placa. Aruba ta score na di dos luga den Caribe cu un resultado excelente di e evaluacion di CFAFT, demostrando Aruba su compromiso pa mantene e integridad di nos sistema financiero na halto. Nos Pais ta un di e tres paisnan na mundo, banda di Spaña y Vaticano, cu a score halto riba e tereno di supervision. Tur esaki ta noticia imporante pa Aruba cu ta manda un señal fuerte na inversionista y ta sigura cu Aruba por keda conecta cu e mundo financiero via di ‘correspondent banking.’ Sinembargo oposicion lamentablemente ta bolbe mustra nan mala fe y ta buscando tur manera pa pone luz negativo riba e logro nacional aki. Oponente politico no mester kibra e logro grandi aki basa riba profesionalismo local.

Reconoce trabou duro di Aruba su profesionalnan

Di banda di Gobierno, Minister Maduro ta reconoce e dedicacion y trabao duro cu Aruba su profesionalnan cu ta traha den diferente departamento di Gobierno y semi-publico, a haci pa awe Aruba por a score internacionalmente cu un bon resultado di evaluacion di CFATF. Minister Maduro ta reconoce tambe e compromiso di e profesionalnan den sector priva cu a aporta grandemente na e exito di Aruba den e evaluacion di CFATF. Danki na sector priva cu ta raporta transaccionan inusual pa nan wordo analisa y investiga, Aruba por a mustra CFATF y mundo cu nos Pais su sistema pa preveni y combati labamento di placa y financiamento di terorismo ta uno efectivo. Un evaluacion di CFATF ta exigi hopi esfuerso, conocemento grandi y bon cooperacion entre Gobierno, sector semi-publico y sector priva. Cada critica infunda di oposicion, ta bagatalisa e esfuerso grandi aki di Aruba su profesionalnan pa logra un resultado asina positivo pa Aruba. Ta hendenan bon studia y motiva a traha pa awe Aruba por a briya internacionalmente, pesey e luz negativo cu oposicion kier pone riba nan trabou ta di hopi mala fe. Oposicion no mester falta respet na Aruba su profesionalnan cu a laga nos Pais briya internacionalmente.

Manda señal corecto pa sector priva

Un otro motibo pa comparti e resultado positivo aki di evaluacion positivo di Aruba pa CFATF, ta pa afirma na inversionistanan local y internacional cu Aruba ta un pais serio na unda nos sistema financiero ta cumpli grandemente cu e standardnan internacional di integridad financiero. Tin hopi inversionista serio cu ta buscando hurisdiccionnan cu bon reputacion financiero pa por inicia nan proyecto. Pesey ta importante cu e resultado di e evaluacion postivo di Aruba pa CFATF ta wordo comparti den un forma cu e ta yega tur caminda pa promove nos Pais. Oposicion tambe mester asumi nan responsabilidad na bienestar di Aruba y percura pa manda e señal corecto pa sector priva y no bay haci politikeria cu ta perhudica con mundo ta pensa di Aruba.

Laga Aruba celebra e logro positivo di esfuerso grandi

E resultado excelente di evaluacion di Aruba door di CFATF, ta un logro grandi pa nos Pais cu mester ricibi un cobertura amplio. Ta un esfuerso cu a wordo haci pa full un Pais y cu tin beneficio grandi pa Aruba. Oponente politico no mester bay destrui e momento aki pa Aruba cu critica sin base riba Aruba su profesionalnan, departamentonan publico, semi-publico y sector priva. E evaluacion positivo di CFATF no ta topico pa hiba discurso pa fomenta discordia y di falta respet na nos departamentonan publico of pa instiga Pueblo pa yama nos Minister President pa gañado. Brinda espacio pa Aruba su profesionalnan wordo reconoci pa nan esfuerso grandi na bienestar di Aruba. Pone un paro na e strategia politico di ripiti cu Gobierno ta gaña, pasobra Pueblo tin e ‘door en door’ caba y no por wordo manipula. Un resultado concreto manera un evaluacion di CFATF cu un resultado excelente pa Aruba ta papia pa su mes y ta un logro nacional cu mester conta cu e debido respet y apoyo di oponentenan politico tambe.