Drugsjager Zr.Ms. Groningen niet te stoppen in Caribisch gebied

13 opgepakte verdachten en bijna 2.900 kilo aan drugs. Dat is de laatste vangst van Zr.Ms. Groningen in het Caribisch gebied tijdens 2 onderscheppingen op één dag. Daarmee sloeg het schip al 9 keer toe, sinds het eind april de taken van Zr.Ms. Friesland overnam. Sindsdien is ruim 9.000 kilo aan contrabande onderschept. Dit keer speelde de eerste vangst zich af in de vroege ochtend van 10 augustus. De Groningen kwam in actie op aanwijzing van het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht Caribisch gebied. Met de snelle onderscheppingsboten (FRISC’s) werd vervolgens een verdacht vaartuig gestopt.