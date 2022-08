Kustwacht Caribisch Gebied 13 opgepakte verdachten en bijna 2.900 kilo aan drugs

De eerste vangst was nog niet afgewikkeld, of de Groningen kreeg weer een melding van het MOC van de Kustwacht dat er twee andere verdachte boten in de buurt voeren. De twee verdachte go-fasts werden door de Groningen gespot. Die lagen op dat moment naast elkaar voor een tankstop, een go-fast bleek volgeladen met tonnen gevuld met brandstof. Toen de verdachten doorkregen dat de Groningen op hen af kwam, dumpten zij hun waar in één van de boten en gingen er in de andere vandoor. Opnieuw zetten de FRISC’s de achtervolging in, terwijl de bemanning van de Groningen zich over de gedumpte waar ontfermde. Omdat de verdachten niet reageerden op stoptekens en waarschuwingsschoten, zag de bemanning van de FRISC’s zich genoodzaakt de buitenboordmotor van de go-fast uit te schakelen.