Minister Geoffrey Wever ta publica e Plan di Implementacion di e Sistema Nacional di Estadistica

E importancia di datos pa desaroya y monitorea maneho di un manera obhetivo, pa aporta na un publico informa y pa stimula bon gobernacion, ta wordo mas y mas comprendi y sosteni. Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever, a incorpora implementacion di un Sistema Nacional di Estadistica (Nationaal Statistisch Systeem (NSS)) den su vision di maneho 2021-2025.

E importancia di implementa un Sistema Nacional di Estadistica a wordo treci dilanti door di diferente recomendacion haci door di organisacionnan internacional manera United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC), The Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC) IMF, ICON Institute), United Nations y e Sustainable Development Goals (SDGs), e Plan Strategico Nacional, e Master Plan y tambe e acuerdo entre Aruba y Hulanda den cuadro di e Landspakket tema A2.

Tema A2 di e Landspakket ta un di e diferente componentenan di e tema general A: Maneho financiero. E meta di e tema aki ta pa controla y pone na ordo e maneho financiero y control financiero for di e necesidad pa gobierno ta den control di esaki. Tema A2 ta focus specificamente riba enforsa e uso di informacion estatistico y datos confiabel den e proceso di desaroyo di maneho y tumamento di decision.

Na fin di 2021, Minister Geoffrey Wever a institui un Comision Sistema Nacional di Estadistica pa implementa un Sistema Nacional di Estadisitica na Aruba. E Comision a traha un plan di implementacion. Minister Wever a haci peticion na United Nations Statistical Division (UNSD) y na United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC) pa nan duna feedback riba e Plan di Implementacion di e Sistema Nacional di Estadistica. E feedback di UNSD y UN-ECLAC riba e plan di implementacion tabata hopi positivo.

Den juli e Plan di Implementacion di e Sistema Nacional di Estadistica a ser presenta na Conseho di Minister y Conseho di Minister a aproba e plan. E Sistema Nacional di Estadistica ta un cooperacion entre Oficina Central di Estadistica (Centraal Bureau Statistiek (CBS)) y otro productor di estadistica oficial cu e meta di garantisa produccion di un gran variedad di estadistica oficial di calidad halto, relevante y actual pa asina esaki por forma e fundamento di formulacion y evaluacion di maneho y di desaroyo sostenibel.

Awe Minister Geoffrey Wever ta haci e plan publico riba website di gobierno www.gobierno.aw y riba otro medionan di comunicacion pa pueblo en general por ta informa di e plan su contenido. Den e dianan binidero Minister Geoffrey Wever lo sigui amplia riba e tema importante di e Sistema Nacional di Estadistica cual ta esencial den evita malgastamento di fondonan di gobierno, dus mas reduccion di gasto, cual ta un elemento crucial di bon gobernacion (“Good Governance”).

Minister Geoffrey Wever publiceert het Nationaal Statistisch Systeem Implementatieplan

Het belang van data om op objectieve manier beleid te ontwikkelen en te monitoren, om bij te dragen aan een geïnformeerd publiek en om bij te dragen aan “Good Governance”, wordt steeds meer ingezien en ondersteund. De Minister van Economische Zaken, Communicatie en Duurzame Ontwikkeling, mr. Geoffrey Wever, heeft in zijn beleidsvisie 2021-2025, de implementatie van een Nationaal Statistisch Systeem (NSS) geïncorporeerd.

Het belang van het implementeren van een Nationaal Statistisch Systeem (“NSS”) is naar voren gebracht door verschillende aanbevelingen verricht door internationale organisaties als de United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC), Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC) IMF, ICON Institute, United Nations en de Sustainable Development Goals (SDGs), het Nationaal Strategisch Plan, het Master Plan en ook de overeenkomst tussen Aruba en Nederland in het kader van het Landspakket thema A2.

Thema A2 van het Landspakket is een van de verschillende componenten behorend tot het algemene thema A: Financieel Beheer. Het doel van het thema is het beheersen en het op orde krijgen van het financieel beheer en het financieel toezicht vanuit de noodzaak om als overheid ‘in control’ te zijn. Thema A2 richt zich met name op het versterken van het gebruik van betrouwbare statistische informatie en data ten behoeve van beleidsontwikkeling en besluitvorming.

Eind 2021 heeft Minsiter Geoffrey Wever een NSS Commissie ingesteld voor de implementatie van een NSS op Aruba. De NSS Commissie heeft een NSS Implementatieplan opgesteld. Minister Wever heeft aan de United Nations Statistical Division (UNSD) en de United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (UN-ECLAC) gevraagd om feedback te geven over het NSS implementatieplan met betrekking tot de scope en de implementatiekosten van het implementatieplan. Zowel de UNSD als de UN-ECLAC waren zeer positief over het NSS Implementatieplan.

In juli is het NSS Implementatieplan aan de Ministerraad gepresenteerd. De Ministerraad heeft het plan goedgekeurd. Een Nationaal Statistisch Systeem (NSS) is een samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau Statistiek (CBS) en andere producenten van officiële statistieke teneinde de productie van een grote variëteit aan kwalitatief hoogwaardige, relevante en tijdige officiële statistieken te garanderen zodat ze de grondslag kunnen vormen van beleidsvorming en beleidstoetsing en van duurzame ontwikkeling.

Vandaag maakt Minister Geoffrey Wever het NSS plan publiek op de website van de overheid: www.overheid.aw en op andere media zodat de algehele bevolking op de hoogte is van de inhoud van het plan. De komende dagen zal Minister Wever uitgebreider ingaan op dit belangrijk onderwerp welke essentieel is voor het voorkomen van verspilling van overheidsgelden en dus meer besparing, hetgeen een cruciaal onderdeel is van “Good Governance”.