Lider di frakshon MPB, Elvis Tjin Asjoe: Maltrato Di Kachó i Dor di Kachó No ta Akseptabel!

E maltrato i deskuido di kachó na Boneiru ainda ta un problema. Siman pasá nos tur a spanta di e notisia ku a bati un kachó di manera brutu ku un chikoti i ku despues e animal a muri. Ami ta gran amigu di kachó anto e sorto di notisianan akí ta kousa hopi doló. Pero esaki no ta konta pa mi so. Nos komunidat ta haña ku ta hororoso pa tende kada biaha tokante maltrato di kachó riba e isla akí òf ku kachó a morde un hende malamente.

Den kaso di maltrato di kachó e realidat ta ku e resultado di esaki ta yega mas leu ku e kousa di sufrimentu di animal; kachó maltratá i deskuidá na nan turno ta duna kondukta desviante no akseptá di e animal. Nos ta mira kachó bandoná nan kurá pa bai ataká por ehèmpel kabritu i ta kousa asina daño emoshonal i finansiero na kriadó di animal. Ademas nos ta konstatá ku kachó ta bai aktua den forma peligroso pa peaton, deportista i tráfiko den nos besindario di kas. E kantidat di insidente ku tin kachó embolbí no ta akseptabel. No ta akseptabel ku ta ataká koredó di baiskel i skuter. No ta akseptabel ku abo komo peaton ta evitá sierto kaya, pa motibu ku ei tin kachó agresivo ta kana rònt. No ta akseptabel ku bo ta siña bo yunan ku nan tin ku kana ku un bara pa por kore ku sierto kachó den bario.

E esensia di e solushon ta kon nos ta anda ku nos kachónan. Nan ta nos animalnan di kompania i nan ta forma parti di nos bida diario. Esaki ta pidi tambe di kada doño di kachó konsiensia di responsabilidat. Kada doño di kachó ta responsabel pa edukashon di su kachó. Kada doño mester sòru tambe ku su kachó no ta kana pafó di kurá sin kontrol di doño. Kada doño mester ta dispuesto pa tuma medida ora ku kondukta di su kachónan ta duna motibu pa esaki. Ser bon doño di kachó ta kuminsá ku nos mes. Mi ta bira masha kontentu ku e hopi esfuersonan pa mehorá bienestar di kachó i e konosementu tokante edukashon di kachó. E esfuersonan ei ta bini di fundashonnan, boluntarionan, donantenan, dòkter di bestianan, trainernan di kachó i siudadanonan embolbí. Boneiru ta enormemente gradesido na boso.

MPB su prioridat – bienestar di animal

E redukshon di insidente di mordementu i di maltrato di animal mester kaba. E tópiko akí tabata parti di nos programa di elekshon pa 2019 i nos a sòru pa el a bira parti di e programa di gobernashon 2019-2023. Na febrüari 2021 ami komo lider di frakshon di MPB, huntu ku kolega Esther Bernabela (UPB), a entregá un moshon na promoshon di bienestar di animal, ku ta kontené rekomendashon konkreto i atenshon ekstraordinario pa e situashon tokante kachó. Konseho Insular a akseptá e moshon akí unánimemente

Relashoná ku e moshon Konseho Insular a konsipiá un Plan pa Atendé ku maneho di bienestar di animal i a start ku un kampaña di informashon pa doño di kachó. Pero esaki no ta tur kos. Banda di informashon ami lo ke mira mas resultado mas pronto ora ta trata di registrashon i sterilisashon di kachó. E medidanan akí ta forma e base pa mehorashon di bienestar di kachó i di siguridat pa hende.

Mantenshon i persekushon

Pero tambe mantenshon adekuado di violashon ta esensial. E falta di mantenshon di lei di maltrato di animal i di kachó agresivo ta un keho for di komunidat ku ta ripití. Ta konsiderá esaki komo insufisiente. Ami tambe ta di akuerdo ku esaki.

A base di e Ordenansa di Kachó Boneiru 1997 polis por kohe kachó agresivo ku ta kana lòs i kachó ku ta subi tereno di otro hende. Aparentemente Kuerpo di Polis Hulanda Karibense (KPCN) ta disponé di muchu tiki kapasidat pa duna prioridat na mantenshon di e ‘problemátika di kachó’. Na 2018 Defensor di Pueblo Nashonal (Nationale Ombudsman) tambe a mustra riba e punto akí. El a konsehá KPCN e tempu ei, pa teniendo kuenta ku e mèldumentu ku frekuensia haltu di kachó agresivo, pa tuma medida apropiá pa por disponé di medionan adekuado. Segun ami polis no a hasi kasi ningun kaso òf a keda sin hasi nada den esaki.

Banda di polis gezaghèber por tuma akshon a base di e ordenansa. Komo ku den kaso ku tin peliger pa òrden públiko i siguridat ku tin kachó embolbí, e por tuma medida pa para mas peliger. Ami lo ke mira mas embolbimentu di parti di gezaghèber ora ta trata aktuashon na tempu i korekto den e kasonan di kachó peligroso akí.

Banda di esaki Kódigo Penal BES ta duna e posibilidat pa persiguí deskuido i maltrato komo un krímen i pa kastigá esaki. Por kastigá un persona ku intenshonalmente ta kousa doló òf leshon na un animal òf ku ta perhudiká su salú. Ta trata den e kaso akí di duna kastigu di prisòn òf un but. Ku otro palabra: por aktua den diálogo ku Ministerio Públiko (OM) a base penal den kaso di sufrimentu i maltrato di animal, den sentido amplio di palabra.

Mi ta hasi un apelashon riba nos ‘triángulo di siguridat’, konsistiendo di gezaghèber, polis i OM, pa bai na aktua mas aktivamente i duna mas prioridat na insidente di mordementu i di maltrato di animal manera nan ta meresé di haña. Komo lider di frakshon lo mi sigui enfatisá e prioridat di MPB pa keda pidi atenshon na ámbos tópiko, tantu paden komo pafó di Konseho Insular. Pa esaki ami lo sigui buska e koperashon di tur partido embolbí i di e amigunan di animal na Boneiru.