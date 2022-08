Ultimo dianan pa bishita Caribbean Ties na Noord

MANA ta desea pa informa publico cu e ultimo dia pa bishita e exposicion internacional ‘Lasonan Caribeño, hende conecta, antes y awor’ na Convento di Imeldahof na Noord lo ta diarason dia 31 di augustus awor.

E exposicion ‘Caribbean Ties, people connected, then and now’ ta den su ultimo simannan pa publico. Esnan cu no a haya e oportunidad ainda pa bishita e expo aki, tin e oportunidad pa hasi esaki ainda riba dialuna, diarason y diahuebs entre 9’or di mainta te 3’or di merdia te e fecha menciona. Pues hasi uzo di e oportunidad den e ultimo dianan aki y bishit’e.

E exposicion Caribbean Ties ta resultado di un colaboracion entre e proyecto NEXUS 1492 di Universidad di Leiden, Fundacion 1403, MANA, diferente instancia Caribense y MUSEON na Hulanda. A investiga e historia indigena di Caribe for di e tempo prome cu Columbus y e resultado ta un historia for di punto di bista di e indigenanan y no for di punto di bista di e Europeonan. E exposicion ta enfatisa e similaridadnan den Caribe, cu ta resultado di nos herencia comparti. Si bo kier sa mas di historia di Caribe y Aruba miles di aña prome cu Cristo te awendia, bishita e exposicion unico aki prome cu su portanan ser sera dia 31 di augustus 2022.

Por bishita e kapel intimo di e Convento di Imeldahof, cu ta den su estado original y ta un encanto pa experencia. Sera conoci tambe cu e historia di Parokia di Noord, di e seurnan di Bethania cu a biba y traha na Imeldahof.

Publico ta bon bini riba dialuna, diarason y diahuebs di 9 or di mainta pa 3 or di atardi den luna di augustus. E banner di Caribbean Ties, colga na e entrada mas pazuid di e tereno di Imeldahof ta orienta bishitantenan. Entrada ta gratis