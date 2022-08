Minister Dangui Oduber CONFERENCIA Y EXPO PROMOCION Y BIENESTAR 2022: HUNTO CONTRA MALESANAN CRONICO

ORANJESTAD – Dia 24 di September 2022 Aruba lo conoce e prome edicion di e “Expo promove salud y bienestar 2022”. E meta di e expo aki ta pa brinda un dia informativo na comunidad pa hunto nos reduci y preveni malesanan cronico. Na 2021 estudionan a wordo hasi cu a constata cu 16.2% di e comunidad di Aruba a wordo diagnostica cu diabetes, caminda cu e averahe mundial ta na 8%. Consecutivamente, un otro estudio a constata cu 75% di e caso nan di dialyse na Aruba por a wordo evita door di hiba un estilo di bida mas saludabel.

Ta prome biaha cu stakeholders ta organizando e expo aki, completamente gratis, cu e meta di conscientisa e pueblo di Aruba tocante un estilo di bida mas saludabel y mas activo. Lo bai tin diferente booth presente e dia aki, di diferente representante den sector di salud, pa ofrece mas informacion posibel. Pueblo por pasa pa ricibi informacion valioso pa cuminsa of continua cu un biba saludabel.

Tin hopi enfermedad cu por wordo preveni door di tuma stapnan chikito. Come berdura y fruta ta un ehempel di esaki. Tambe hasi actividadnan fisico manera cana of core 30 minuut pa dia tin beneficionan positivo pa un persona su salud.

No ta keda nada otro mas pa Minister Dangui Oduber invita pueblo di Aruba pa bishita e expo. Pronto lo sigui mas informacion en cuanto e horario y localidad.