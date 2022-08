Fecha: 29 di ougùstes 2022

Ora: 17.00 – 20.30

Lugá: Ruta di Karnaval kulminando na Plasa Brion

Orario Aktividat Responsabilidat Persona apunta

15.07 Yegada di Nos Kampionnan Internashonal Little

League World Series

Delegashon

LLWS

15.30-15.45 Salida di e muchanan na patio di yegada Curaçao

International Airport;

Oportunidat pa prensa Photoshoot i hasi Entrevista

Sektor di Kultura

i Deporte(SKD)

TMC

15.45-16.00 – Salida for Curaçao International Airport

– Ministernan ta na Airporthotel pa risibí e

muchanan

Delegashon

LLWS i FDDK

16.15 Trailernan ta posishoná nan mes na Curaçao Airport

Hotel

FDDK

16.45 – 17:00 Delegashon ta sali for di Curaçao Airport Hotèl pa subi

trailer

SKD i FDDK

17.00-19.00 Trailernan ta subi riba ruta di Karnaval direkshon

plasa Brion ruta ta lo siguiente:

Salida Airport Hotel direkshon Rooseveltweg – Plaza

Hariri – Schottegatweg West – Weg naar Welgelegen –

Van Eyk van Voorthuizenweg – Roodeweg –

Breedestraat(O) – Brionplein

FDDK

Programa

yegada di Kampionnan Internashonal di Little League World Series

Fecha : 29 di ougùstes 2022

Ora: 19.00 – 20.30

Lugá: na Plasa Brion

Orario Aktividat Persona

apunta

18:00 Animashon di DJ DJ Crox

18.45-19.00 Hóbennan ta prepará pa forma kordon ku bate pa risibí e

team di Little Leaque Teamnan i SKD

19.00-19.10 Pueblo ta risibí nan ku Eufora riba Ritmo di DJ Hóbennan

ta pasa dene kordon formá pa e teamnan presente

SKD

19.10-19.15 Mc ta habri Programa i yama tur hende Bon Biní i ta yama

nos muchanan riba esenario

19.15 – 19.20 Palabra di Bendishon Sr. Andy America

19.20 – 19.25 Atenshon pa interpretashon di Himno di Kòrsou T-Keyla Polonius

Introdukshon nos kampionnan Internashonal Soundman i SKD

19.25-19.27 Palabra di Representante di Little Leaque Sr. Urny Floran SKD

19.27-19.30 Palabra di Spònser di Little Leaque RBC Sr. Sharier Dorand SKD

19.30-19.34 Presentashon di Tumba Darwin Gregg

19.34-19.37 Palabranan di Minister di Desaroyo Ekonómiko sr.

Ruisandro Cijntje

SKD

19.37-19.40 Palabranan di Minister di Enseñansa, Siensia, Kultura

Sr. Sithree van Heydoorn

SKD

19.40-19.43 Palabranan di Pomé Minister

Sr. Gilmar Pisas

SKD

19.43-19.45 Palabra di Zaino Everett Coach, Zaino ta yama danki SKD

19:55 – 20.00 Presentashon di sorpresa

20.00 -20.30 Klousura ONE FLAVAZ SKD