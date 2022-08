Landsrecherche Kòrsou a terminá investigashon

Dia 25 di yüli último Wardakosta a interseptá un boto ku droga i persona na bordo. Durante di e akshon

aki, un miembro di Wardakosta Merikano (US Coast Guard) a los un tiru i esaki a resultá ku un di e

personanan na bordo a fayesé. Riba enkargo di Prokurador-General di Kòrsou, di Sint Maarten i di Boneiru,

Sint Eustatius i Saba, Landsrecherche Kòrsou a hasi un investigashon di echos i sirkunstansia di e insidente.

E investigashon di echo ku entretantu a terminá i no ta duna Prokurador-General motibu pa sigui ku un

investigashon penal

Onderzoek Landsrecherche Curaçao afgerond

Op 25 juli 2022 heeft de Kustwacht een boot met verdovende middelen en opvarenden onderschept.

Tijdens die actie is een schot gelost door een lid van de US Coast Guard, waardoor één van de opvarenden

is komen te overlijden. De Landsrecherche Curaçao heeft in opdracht van de Procureur-Generaal van

Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderzoek verricht naar de feiten en

omstandigheden van het schietincident. Het inmiddels afgeronde feitenonderzoek heeft de ProcureurGeneraal geen aanleiding gegeven om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.