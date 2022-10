Partisipá na e Big Live Nature Quiz i Gana un Paseo ku Boto di Bela

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ta invitá hóben den edat di 12-14 aña, ku ta biba na Aruba, Boneiru, Kòrsou, Saba, Sint Maarten, ku Sint Eustatius pa partisipá na e di tres edishon di e Big Live Nature Quiz. E ta grátis, online, live, interaktivo i e kues ta kontené pregunta tokante animal i mata den peliger di ekstinshon na Karibe Hulandes. E kues grasioso akí ta na ingles pero e preguntanan lo ti suptítulo hulandes i papiamentu i papiamento. Diferente skol di e islanan di Karibe Hulandes lo tuma parti. Tuma kontakto ku DCNA awe mes, pa tende kon por organisá un evento na bo skol! Studiantenan por djòin sea nan so (solo) òf forma un tim di por máksimo 4 kompañero di klas. E tim ganadó ta gana un paseo pa bai snòrkel ku boto di bela rònt di su isla. Sòru pa registrá partisipashon di e timnan na biglivenaturequiz.org.

Grupo meta

Ta invitá hóben di 12-14 aña riba e seis islanan di Karibe Hulandes pa partisipá na e Big Live Nature Quiz.

Dia i Orario

E kues lo tuma lugá riba djamars 8 di novèmber, di 09:45 or am – 10:30 or am AST.

Tim

Djòin bo so (solo) òf forma un tim di por máksimo 4 kompañero di klas.

Sitio

Bo por partisipá via un di e tantísimo eventonan di klas ku skol ta organisá pa e kues òf bo por tuma kontakto direkto ku DCNA pa por partisipá (online) for di un situashon di enseñansa for di kas!

Reservá bo lugá

Grupo konsistiendo di unu te ku kuater miembro mester registrá adelantá na biglivenaturequiz.org pa por partisipá.

Rekisito

No ta nesesario pa prepará òf studia, pa e kues.

Si bo ta djòin via di bo skol, bo mester registrá online (biglivenaturequiz.org), i bini ku un telefòn selular òf un aparato smart pa manda kontesta aden pa e tim.

Tema: Animal i matanan ku ta kore peliger di ekstinshon

E kues lo konsistí di 24 pregunta multiple choice. E kues lo ta na ingles pero lo tin suptítulo na hulandes i na papiamentu i papiamento. Preguntanan lo ta tokante espesie bou di menasá di ekstinshon manera turtuga di laman, tribon i yuana.

Premionan

E promé premio ta un paseo pa e tim ganadó bai snòrkel ku boto di bela rònt di su isla. Lo parti tambe otro premionan lokal.

Kues anual pa adulto i mucha

E online Big Live Nature Quiz ta kreá pa eduká siudadanonan tokante konservashon di naturalesa na un manera grasioso i interaktivo, pa krea orguyo pa e naturalesa di e islanan, enkurashá práktikanan benefisio pa naturalesa, sostené proyektonan di konservashon di parkenan, i pa trese hende rònt Karibe Hulandes den kontakto ku otro. Esaki ta un evento di kada aña pa adulto i mucha. E siguiente edishon pa Adulto ta planiá pa primavera di 2023.

E Big Live Nature Quiz ta haña supsidio di parti di e Ministerio di Agrikultura, Naturalesa i Kalidat di Kuminda (LNV) i DCNA su aktividatnan ta haña supsidio di parti di Postcode Loterij di Hulanda.

Sigui Big Live Nature Quiz

Chèk riba DCNA su Facebook (Dutch Caribbean Nature Alliance), Instagram (DCNAnature) òf riba biglivenaturequiz.org. Si bo por tin kualke pregunta òf ke registrá bo skol, manda bo mensahe di imeil pa research@DCNAnature.org òf yama nos na tel +599-717-5010.

Video/photo

Photos: See herePhotos Big Live Nature Quiz

Papiamentu: https://youtu.be/l9oe2JI7WWs