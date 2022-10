VRIJWILLIGERS CITRO KRIJGEN VRIJWILLIGERSMEDAILLE “OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID”

Op vrijdag 28 oktober heeft de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, namens Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander, tijdens een officiële ceremonie op het paleis van Fort Amsterdam de eer gehad om 7 vrijwilligers van CITRO te mogen decoreren met de Vrijwilligersmedaille ‘Openbare Orde en Veiligheid’. Deze medaille wordt toegekend aan hen die aaneensluitend, of met een onderbreking van ten hoogste twee maanden, gedurende een periode van tien jaren in repressieve dienst taken op het terrein van de openbare orde en veiligheid hebben verricht als vrijwilliger. Daarnaast hebben 3 vrijwilligers van CITRO een jaarteken uitgereikt gekregen. Dit jaarteken wordt uitgereikt aan hen die al vijftien, twintig, vijfentwintig, dertig, vijfendertig of veertig jaar aaneensluitend taken hebben verricht als vrijwilliger.