Deaxo ta cla pa su landa y ta dedic’e na su tanta

ORANJESTAD (17 di november 2022) – Faltando solamente algun dia pa duna inicio na Crossing

for Prevention, mester bisa cu tur cos ta na su luga, principalmente e estado mental y fisico di

Deaxo Croes. Deaxo ta landa diasabra awo, 19 di november 2022 for di Boneiro pa Corsou den

un hazaña cu e meta di recauda fondo pa e fundacionnan cu ta traha riba prevencion di cancer.

Mientras cu e accion aki ta dedica na tur esunnan cu cancer a cobra nan bida, esunnan

luchando na e momento aki y e sobrevivientenan; den un buelta di destino, el a caba di bira

mas personal ainda pa Deaxo. Algun dia atras, su tanta Mayrin a caba di haya diagostico di

cancer. Tras e noticia, inmediatamente Deaxo a coy ainda mas curashi y determinacion y a bisa

cu ta dedica e hazaña di Crossing for Prevention na su tanta.

Adicionalmente, Deaxo a continua durante e ultimo simannan aki entrenando fuertemente tur

dia y durante gran parti di dia, guia pa e conseho profesional di su ekipo cu ta inclui dokter y

nutricionista. Mentalmente tambe Deaxo ta sintie cla pa afronta e reto aki y ta den un estado

masha positivo, gradiciendo un y tur pa e sosten y reaccionnan positivo cu e ta ricibi di asina

tanto hende.

Pa loke ta trata logistica, tur cos ta na su luga tambe, unda cu e henter e team a sali diaranson

dia 16 di november for di Aruba rumbo pa Boneiro caminda Deaxo lo papia cu prensa pa yuda

hiba e mensahe di importancia pa aporta na e causa. Varios ta e yate cu a sali for di Aruba cu

kayakers, landado, personal medico y tambe di produccion audiovisual pa capta tur detaye di e

gran reto. E ekipo ta contento di por confirma cu, a pesar di e yobida di ultimo dianan, tur cos

ta indica cu lo conta cu un bon situacion di tempo pa dia di e landamento.

Loke ta sumamente importante pa en berdad Crossing for Prevention bira un exito absoluto, ta

pa pueblonan di Aruba, Boneiro y Corsou aporta cu nan contribucion monetario. Manera ta

conoci, esey ta posibel caba a traves di e pagina web http://www.crossingforprevention.com como

tambe a traves di e cuenta di banco individual di e fundacionnnan CORESA (Aruba), Stichting

Kanker Fonds (Bonaire) y Fundacion Prevenshon (Corsou).

Tur informacion necesario ta disponibel eynan, como tambe riba e cuenta di Facebook Crossing

for Prevention. Tin un cantidad limita di flanel (jerseys) cu, a traves di su compra, tambe ta

contribui na recauda fondo. Tur dia tin mas hende sufriendo door di cancer, ta imperativo pa

nos tur contribui na alivia nan sufrimento y conscientisa riba prevencion