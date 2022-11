Frenna pa promé biaha kompaña pa su banda, live na Korsou !!

Huntu ku tur su artista nan di record label 777

Team work makes the dream Work !

4wardevents ta presenta 7Fest dia 3 January 2023 na Korsou !

Korsou riba su mes ta un paraíso ! anto den kombinashon ku nos hende nan ku gusta goso i ambiente, e temporada di aña aki, ta tur día nos lo fiesta !

Pesei mes 4wardevents huntu ku 7fest a pone mannan huntu pa duna nos pueblo un anochi inolvidabel !

Nos ke drenta aña 2023 ku solamente sintimentu nan di amor, pas, harmonia, inspirashonnan bunita I energía positivo !!

Nos Temperatura kayente, nos hendenan di ambiente huntu ku un line up kayente , ta e ingrediente nan perfekto pa un anochi kayente pa baila , gosa , bebe i disfruta !

Den e mesun rosea mi ke anunsia na boso ku Frenna lo ta na Korsou pa prome biaha huntu ku su banda, pa un solo presentashon !

Tambe lo bai tei SFB ku nan presentashon di nan SHUTDOWN tour ku tambe a of ta hasiendo furor na Hulanda, kompaña tambe pa Yxngle ku ta hopi konosí bou di nos ku e kantika “Wat is je naam “ kantá huntu ku Frenna i tambe nos tin Delany ku tur su hit nan

Frenna voor het eerst met liveband op Curaçao!

Teamwork makes the dream work!

4wardevents presents 7Fest op 3 januari 2023 op Curaçao!

Curaçao is al een paradijs op zich, maar de party people onder ons weten dat het this time a year helemaal heaven on earth is! 4wardevents en 7Fest slaan de handen ineen om een legendary event neer te zetten! We beginnen het jaar met alleen maar liefde en inspiration! Good vibes only!

De temperatuur is heet, de mensen zijn heet, de line-up is heet! Zo komt Frenna voor het eerst met zijn live band (ja, je leest het goed) optreden. Verder hebben we niemand minder dan SFB met hun last SHUTDOWN tour, Yxng Le, Delany, Jayh Martina & many more. Kortom: de perfecte ingrediënten voor een hete avond met koude drankjes en dansjes!