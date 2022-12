Hof delegatie bezoekt conferentie

Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO)

Rechter Kimberly Lasten benoemd tot lid van het Managementboard van de CAJO

De 7e tweejaarlijkse conferentie van de Caribbean Association of Judicial Officers (CAJO), met als

thema ‘Caribbean Judiciaries in a Changing World’, werd van 27 tot 29 oktober 2022

georganiseerd door het Eastern Caribbean Supreme Court (ECKS) in het Royalton Saint Lucia

Resort. De conferentie trok meer dan 120 rechterlijke ambtenaren uit de hele regio, waaronder

ook een delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, bestaande uit 6 personen. Een

belangrijk moment was de benoeming van rechter Kimberly Lasten tot lid van het

Managementcomité van de CAJO.

CAJO staat voor Caribbean Association of Judicial Officers en heeft leden in de CARICOM

landen, zoals Trinidad & Tobago, Jamaica, Bahamas, Suriname, Guyana en Belize. De delegatie

van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bestond uit 6 personen, namelijk de President van

het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Mauritsz de Kort, rechter Kimberly Lasten, rechter Debby

Angela, rechter Nicole Martinez, Senior Adviseur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Andre Steg en speciale genodigde de Secretaris van de Commissie Toezicht Bescherming

Persoonsgegevens BES Roëlla Pourier .

Tijdens de tweeëneenhalve dag durende conferentie waren er verschillende sessies waar de

deelnemers aan konden deelnemen. De delegatie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie

heeft niet alleen meegedaan aan deze sessies, maar heeft ook een actieve bijdrage geleverd aan

de conferentie. Rechter Kimberly Lasten heeft een sessie gepresenteerd over familierecht, Roëlla

Pourier over privacy en gegevensbescherming en tevens heeft Mauritsz de Kort een sessie

gemodereerd over genderrechtvaardigheid.

Tijdens de algemene ledenvergadering, werd het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, ten

behoeve van de zes Caribische eilanden, toegelaten als volwaardig lid van de Cajo. Tot die tijd

was het Hof een “associate member”. Onder deze nieuwe status is rechter Kimberly Lasten gekozen

tot lid van de management board van de Cajo. Voor meer info over de Cajo en over de 7e

tweejaarlijkse conferentie, kunt u de website https://thecajo.org/ bezoeken

NEWLY APPOINTED MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERS

2022-2024

Chairman:

1. The Hon. Mr. Justice Peter Jamadar (Judge, CCJ)

Members:

2. The Hon. Mr. Justice Adrian Saunders (President, CCJ/ Ex-Officio)

3. The Hon. Mme. Justice Roxane George (Chief Justice, Guyana)

4. The Hon. Mme. Justice Vivian Georgis Taylor-Alexander (Judge, ECSC)

5. The Hon. Mr. Justice Francis Belle (Judge, Barbados)

6. The Hon. Mr. Justice Ricardo Sandcroft (Judge, Belize)

7. The Hon. Mme. Justice Shade Subair-Williams (Judge, Bermuda)

8. The Hon. Mme. Justice Carol Edwards (Judge, Jamaica)

9. The Hon. Mme. Justice Natiesha Fairclough Hylton (Judge, Jamaica)

10. The Hon. Mme. Justice Kimberly Lasten (Judge, Joint Court)

11. The Hon. Mme. Justice Sandra Nanhoe-Gangadin (Judge, Suriname)

12. The Hon. Mme. Justice Maria Wilson (Judge, Trinidad & Tobago)

13. Ms. Maxanne Anderson (Magistrate, Bermuda)

14. Ms. Patricia Arana (Registrar, Turks & Caicos)

15. Mr. Constance Delancy (Registrar, Bahamas)

16. Ms. Suzanne Bothwell (Court Administrator, Cayman Islands