6 di Desèmber 2022

KOMUNIKADO DI PRENSA

KORTE TA HABRI MATRIMONIO NA ARUBA I KÒRSOU PA PAREHANAN DI E MESUN SEKSO

Konforme legislashon di Aruba i Kòrsou, únikamente parehanan di sekso

diferente por kasa ku otro. Awe, Korte Komun a dikta dos sentensia, un di

nan den un kaso di Aruba i otro den un kaso di Kòrsou, a base di kua

parehanan di mésun sekso lo por kasa ku otro den e dos paisnan aki den

Reino. Na Aruba ta trata di un kaso ku Fundacion Orguyo Aruba i dos hende

muhé a entamá kontra Pais Aruba. Na Kòrsou ta trata di un kaso ku Human

Rights Caribbean Foundation i dos hende muhé a entamá kontra Pais Kòrsou.

Korte a distinguí e siguiente tres preguntanan:

1. Eksklushon di matrimonio pa personanan di mésun sekso ta en pugna ku e

tratadonan di derecho humano? Korte su kontesta riba e pregunta aki ta

negativo.

2. Eksklushon di matrimonio pa personanan di mésun sekso ta en pugna ku e

Areglonan di Estado di Aruba i Kòrsou? Korte su kontesta riba e pregunta aki

ta afirmativo pa ámbos pais.

3. Ta kai bou di e tarea formativo di derecho di wes pa habri matrimonio pa

parehanan di mésun sekso? Korte su kontesta riba e pregunta aki tambe ta

afirmativo.

Korte Oropeo pa Derecho Humano na vários okashon a disidí ku e Tratado

Oropeo di Derecho Humano (Tratado Oropeo pa Protekshon di Derechonan

Humano i Libertatnan Fundamental) ta permití ku paisnan ta stipulá ku

únikamente parehanan di sekso diferente por kasa ku otro. Korte Komun no

ta konsiderá su mes liber pa huzga di otro manera ku Korte Oropeo a hasi pa

ku esaki. Ta krusial den e konsiderashonnan di Korte Oropeo ku e Tratado

Oropeo ta inkluí un disposishon den kua ta ankrá e matrimonio tradishonal

entre personanan di sekso diferente. Korte Oropeo a huzga ku mester apliká e

prohibishon di diskriminashon kontené den e Tratado Oropeo den estrecho

koherensia ku e disposishon aki.

Sinembargo, ni e Areglo di Estado di Aruba ni e Areglo di Estado di Kòrsou

ta inkluí un disposishon asina tokante di matrimonio tradishonal. Ámbos

Areglo sí ta inkluí un prohibishon di diskriminashon. Korte Komun ta

konkluí ku eksklushon di matrimonio pa personanan di mésun sekso ta en

pugna ku e prohibishon di diskriminashon aki. Pa tal motibu, Korte ta

deklará ku ta konforme derecho ku disposishonnan di legislashon di Aruba i

Kòrsou lo no ta aplikabel, asina leu ku semehante aplikashon lo ekskluí e

matrimonio entre dos persona di mésun sekso. Korte ta konsiderá ku e

desishon aki ta kai bou di su tareanan komo wes.

Den e kaso di Kòrsou, Korte ademas ta opservá ku ta violá e tratadonan di

derecho humano i e Areglo di Estado di Kòrsou, pa motibu ku no a

implementá e opshon di pareha registrá (geregistreerd partnerschap).

Por lo demas, Korte a disidí ku e sentensianan di awe no tin konsekuensha pa

e reglamento di adopshon. En konekshon ku esei, Korte a konsiderá ku e

akseso na adopshon pa parehanan di e mésun sekso mester wòrdu debatí

promé, preferiblemente tambe den Staten.

No ta habri matrimonio pa parehanan di mésun sekso na Aruba i Kòrsou di

inmediato. Mester warda promé si e partidonan rekurí na kasashon, i si ta

asina, kiko Korte Supremo na Den Haag ta disidí.

Por konsultá e sentensianan atraves di http://www.rechtspraak.nl bou di:

ECLI:NL:OGHACMB:2022:134 i ECLI:NL:OGHACMB:2022:135

6 december 2022

PERSBERICHT

HOF STELT HUWELIJK IN ARUBA EN CURAÇAO OPEN VOOR PAREN VAN GELIJK GESLACHT

Volgens de wetgeving van Aruba en Curaçao kunnen alleen paren van

verschillend geslacht met elkaar trouwen. Vandaag heeft het

Gemeenschappelijk Hof twee uitspraken gedaan, een in een Arubaanse zaak

en de andere in een Curaçaose zaak, op grond waarvan paren van gelijk

geslacht met elkaar zullen kunnen trouwen in deze twee landen van het

Koninkrijk. In Aruba gaat het om het een zaak van Fundacion Orguyo Aruba

en twee vrouwen tegen het Land Aruba. In Curaçao gaat het om een zaak van

Human Rights Caribbean Foundation en twee vrouwen tegen het Land

Curaçao.

Het Hof heeft de volgende drie vragen onderscheiden:

1. Is de uitsluiting van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd

met de mensenrechtenverdragen? Deze vraag beantwoordt het Hof

ontkennend.

2. Is de uitsluiting van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd

met de Staatsregelingen van Aruba en Curaçao? Deze vraag beantwoordt het

Hof voor beide landen bevestigend.

3. Valt het binnen de rechtsvormende taak van de rechter om het huwelijk open

te stellen voor paren van gelijk geslacht? Ook deze vraag beantwoordt het Hof

bevestigend.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft meermalen beslist dat

het Europese mensenrechtenverdrag (het Europees verdrag tot bescherming

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) landen toestaat om

te bepalen dat alleen paren van verschillend geslacht met elkaar kunnen

trouwen. Het Gemeenschappelijk Hof acht zich niet vrij daarover anders te

oordelen dan het Europese Hof. Cruciaal in de overwegingen van het Europese

Hof is dat het Europese verdrag een bepaling kent waarin het traditionele

huwelijk tussen personen van verschillend geslacht is verankerd. Het Europese

Hof heeft geoordeeld dat het discriminatieverbod van het Europese Verdrag in

nauwe samenhang met die bepaling moet worden toegepast.

De Staatsregeling van Aruba en de Staatsregeling van Curaçao kennen zo’n

bepaling over het traditionele huwelijk echter niet. Zij kennen wel een

discriminatieverbod. Het Hof komt tot de conclusie dat de uitsluiting van het

huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met dat

discriminatieverbod. Daarom verklaart het Hof voor recht dat bepalingen uit

de wetgeving van Aruba en Curaçao geen toepassing vinden, voor zover door

die toepassing het huwelijk tussen twee personen van gelijk geslacht zou

worden uitgesloten. Het Hof rekent het tot zijn taak als rechter om dit zo te

beslissen.

In de Curaçaose zaak merkt het Hof nog op dat de mensenrechtenverdragen

en de Staatsregeling van Curaçao worden geschonden doordat er geen

geregistreerd partnerschap is ingevoerd.

Verder heeft het Hof beslist dat de uitspraken van vandaag geen gevolgen

hebben voor de regeling van adoptie. In dat verband heeft het Hof overwogen

dat over de openstelling van adoptie voor paren van gelijk geslacht eerst een

debat gevoerd moet worden, bij voorkeur mede in de Staten.

Het huwelijk wordt in Aruba en Curaçao niet meteen opengesteld voor paren

van gelijk geslacht. Eerst moet worden afgewacht of partijen in cassatie gaan

en zo ja, wat de Hoge Raad in Den Haag erover beslist.

De uitspraken zijn te raadplegen op http://www.rechtspraak.nl onder:

ECLI:NL:OGHACMB:2022:134 en ECLI:NL:OGHACMB:2022:135

6 di december 2022

COMUNICADO DI PRENSA

CORTE TA HABRI MATRIMONIO NA ARUBA Y CORSOU PA PAREHANAN DI E MESUN SEXO

Conforme legislacion di Aruba y Corsou, unicamente parehanan di sexo

diferente por casa cu otro. Awe, Corte Comun a dicta dos sentencia, un di nan

den un caso di Aruba y otro den un caso di Corsou, a base di cua parehanan di

mesun sexo lo por casa cu otro den e dos paisnan aki den Reino. Na Aruba ta

trata di un caso cu Fundacion Orguyo Aruba y dos hende muhe a entama

contra Pais Aruba. Na Corsou ta trata di un caso cu Human Rights Caribbean

Foundation y dos hende muhe a entama contra Pais Corsou.

Corte a distingui e siguiente tres preguntanan:

1. Exclusion di matrimonio pa personanan di mesun sexo ta en pugna cu e

tratadonan di derecho humano? Corte su contesta riba e pregunta aki ta

negativo.

2. Exclusion di matrimonio pa personanan di mesun sexo ta en pugna cu e

Areglonan di Estado di Aruba y Corsou? Corte su contesta riba e pregunta aki

ta afirmativo pa ambos pais.

3. Ta cai bou di e tarea formativo di derecho di juez pa habri matrimonio pa

parehanan di mesun sexo? Corte su contesta riba e pregunta aki tambe ta

afirmativo.

Corte Oropeo pa Derecho Humano na varios ocasion a dicidi cu e Tratado

Oropeo di Derecho Humano (Tratado Oropeo pa Proteccion di Derechonan

Humano y Libertadnan Fundamental) ta permiti cu paisnan ta stipula cu

unicamente parehanan di sexo diferente por casa cu otro. Corte Comun no ta

considera su mes liber pa husga di otro manera cu Corte Oropeo a haci pa cu

esaki. Ta crucial den e consideracionnan di Corte Oropeo cu e Tratado Oropeo

ta inclui un disposicion den cua ta hancra e matromonio tradicional entre

personanan di sexo diferente. Corte Oropeo a husga cu mester aplica e

prohibicion di discriminacion contene den e Tratado Oropeo den estrecho

coherencia cu e disposicion aki.

Sinembargo, ni e Areglo di Estado di Aruba ni e Areglo di Estado di Corsou ta

inclui un disposicion asina tocante di matrimonio tradicional. Ambos Areglo sí

ta inclui un prohibicion di discriminacion. Corte ta conclui cu exclusion di

matrimonio pa personanan di mesun sexo ta en pugna cu e prohibicion di

discriminacion aki. Pa tal motibo, Corte ta declara cu ta conforme derecho cu

disposicionnan di legislacion di Aruba y Corsou lo no ta aplicabel, asina leu cu

semehante aplicacion lo exclui e matrimonio entre dos persona di mesun sexo.

Corte ta considera cu e decision aki ta cai bou di su tareanan como juez.

Den e caso di Corsou, Corte ademas ta observa cu ta viola e tratadonan di

derecho humano y e Areglo di Estado di Corsou, pa motibo cu no a implementa

e opcion di pareha registra (geregistreerd partnerschap).

Por lo demas, Corte a dicidi cu e sentencianan di awe no tin consecuencia pa e

reglamento di adopcion. En conexion cu esey, Corte a considera cu e acceso na

adopcion pa parehanan di e mesun sexo mester wordo debati prome,

preferiblemente tambe den Staten.

No ta habri matrimonio pa parehanan di mesun sexo na Aruba y Corsou di

inmediato. Mester warda prome si e partidonan recuri na casacion, y si ta asina,

kiko Corte Supremo na Den Haag ta dicidi.

Por consulta e sentencianan atraves di http://www.rechtspraak.nl bou di:

ECLI:NL:OGHACMB:2022:134 y ECLI:NL:OGHACMB:2022:135