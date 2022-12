BLAST FEST dia 27 di desèmber na Parasasa Beach

Boederliefde i Rick Ross na kaminda pa Kòrsou

WILLEMSTAD:- Ya den simannan previo a kuminsá sirkulá notisia tokante di e evento aki, i despues di a finalisá tur detaye ku artista i maneho di kada artista respektivamente promotor lokal GA Events ta anunsiá benta di karchi i komienso di e trayekto promoshonal pa “BLAST FEST”.

Riba retnan ya kaba fanátikonan por a kuminsá tuma nota di un impakto masivo. Broederliefde konosí pa e.o su hitnan Alaka, Do or Die, Mi No Lob, Shelbyana, un sin fin mas i nan mas resiente hit titulá ‘Rapido’, ta un di e gruponan ku nunka a lubidá Kòrsou den nan agènda. Semper a pèrkurá pa un bes pa aña e grupo bishitá Kòrsou di manera ku por komplasé tur fanátiko. Riba e mesun fecha aki dia 27 di desèmber, tambe lo tin presentashon di e fenomenal Rick Ross! E kantante William Leonard Roberts II, konosí komo Rick Ross, ya tabata na Kòrsou na aña 2016 i tabata tremendo. E kantante ta entusiasmá pa regresá Kòrsou. Su hitnan Purple Lamborghini,You Only Live Twice, Here I Am i mas lo sakudí Parasasa Beach!

Curaҫao Music Week i GA Events lo presentá “BLAST FEST” riba djamars 27 di desèmber na Parasasa Beach, un área bon konosí pa tur esnan ku ta enkantá un esfera di festival. Disfrutá di un ambiente ‘los’, na unda públiko por eksperensia artistanan tòp den género urban di tantu Europa i Merka. E pregunta por surgi ta dikon den siman, anualmente nos isla tin un gran kantidat di bishitante den luna di desèmber i e aña aki despues di 2 aña ku nos mester a pasa fin di aña ‘na kas’, porfin nos por selebrá manera ta kustumber!

For di awor te ku dia 27 di desèmber fanátikonan lo ta den gara di Broederliefde i Rick Ross ya ku lo tin ambiente den Punda ku músika di manera ku e fanátiko lokal i esnan bishitante por kuminsá kalentá pa Parasasa Beach. Fun Miles, CTB i Digicel ta invitabo pa “BLAST FEST” i pa keda pendiente riba sosial media pa mira ta na unda e Dj Booth i e Promo team lo ta! Chek bo karchi di entrada na tur punto i di benta i riba www.curacaomusicweek.com òf www.tibbaa.com