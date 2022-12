Zwemvierdaagse Orca een groot succes!

Willemstad – ORCA stimuleert bewegen voor jong en oud in het water. De zwemvierdaagse met meer dan 100 deelnemers was een groot succes. Op 28 november tot 2 december 2022 heeft de Zwemvierdaagse plaatsgevonden bij het Pisina Bennie Leito (Rifzwembad Otrobanda) georganiseerd door Swim Club ORCA Curacao.

Ruim 100 deelnemers jong en oud hebben de 500m of 1000m gezwommen en hen welverdiende medaille in ontvangst kunnen nemen. Doormiddel van de Health Cards van FDDK is het gehele evenement gedigitaliseerd. De Health Card kunnen de deelnemers nu op PBL bij de entree van het vrij zwemmen, bij de kiosk en op SDK bij de kantine/snackbar gebruiken. De deelnemers kunnen het pasje ook volgend jaar met de Zwemvierdaagse weer gaan gebruiken.

De deelnemers hebben de Zwemvierdaagse positief ervaren en hebben al aangegeven volgend jaar weer mee te doen. Volgend jaar zal de Zwemvierdaagse weer georganiseerd worden, met als doel om meer mensen te stimuleren om te gaan bewegen doormiddel van zwemmen.

In verband met de weersomstandigheden zal de Zwemvierdaagse in september of oktober 2023 plaatsvinden.

ORCA Swim Club wil alle medewerkers bedanken. Dank aan de Avalon studenten, hierdoor konden de deelnemers gezondheidsmetingen laten uitvoeren zoals bloeddruk- en suikermetingen. Dank aan FDDK voor het sponsoren van de Health Cards waardoor het gehele evenement gedigitaliseerd is. Dank aan alle vrijwilligers van ORCA die hebben geholpen met het organiseren van de Zwemvierdaagse.