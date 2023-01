Sion Janga, miembro fundadó i prospekto kandidato riba lista di M21:

GOBIÈRNU MESTER TUMA AKSHON PA BAHA PREIS DI PASASHI KU AVION

Kralendijk, 9 di yanüari 2023 – Biahamentu ta hopi importante pa nos na Boneiru. Nos ta mira kuantu hende ta biaha bin Boneiru òf ta biaha bai un di nos islanan pa bishitá famia. Pero tambe nos ta mira kon preis di pasashi ta demasiado haltu, loke ta pone bo pensa dos, tres biaha si ta realmente nesesario pa biaha si òf nò. Un biahe di Boneiru pa Kòrsou ku ta dura 20 minüt ta kosta $200 i pa bai Aruba $360. Un studiante boneriano na Hulanda ku kier bin Boneiru tin ku paga entre $1000 i $3000. E motibu di e preisnan akí ta ku e rutanan ta muchu “fini”, esta rutanan kaminda tin un òf dos aerolínea so ta bula sin ningun kompetensia. Pero ta yega un momentu kaminda biahamentu ta bira solamente algu di luho i esei nos tin ku evitá. Kòrda ku na Boneiru, nos no ta biaha solamente pa nos plaser. Tin ora nos ta biaha pa motibu médiko, pa bishitá famia, pa bishita di trabou i tambe pa sigui un estudio.

Algun aña pasá, gobièrnu di Hulanda a laga hasi un investigashon pa wak kon por baha preis di pasashi na Boneiru. Konklushon di e rapòrt akí tabata ku òf Hulanda mester bai supsidiá preis di pasashi òf mester bai sinta ku tur aerolínea na mesa i pone kondishon skèrpi. Pensa por ehèmpel riba un akuerdo kaminda gobièrnu ta bisa un aerolínea ku su preisnan no por surpasá un montante ku gobièrnu stipulá òf un akuerdo kaminda gobièrnu ta stipulá kuantu stul un avion mester tin disponibel i kuantu biaha e por bula ida i buèlta. Esaki ta algu ku Fransia ta hasi na e islanan den Karibe ku ta kai bou di dje.

Un otro instrumento ku paisnan den Oropa ta usa pa hasi pasashi mas barata ta introdukshon di deskuento riba preis di pasashi. Na Noruega por ehèmpel gobièrnu a bin ku un akuerdo kaminda ku e aerolínea mester bula entre Oslo i Forde (ku tin e mesun distansia mas òf ménos ku St Maarten pa Boneiru) ku 112.000 stul disponibel pa aña, e mester bula 3x pa dia, su preis di pasashi no mag surpasá $272 i e mester duna un deskuento di 50% na hende riba 67 aña, studiante, hende siegu i hende ku otro limitashon.

E kos di mas tristu ta ku ta for di aña 2018 gobièrnu di Hulanda tin e rapòrt akí, pero nan no kier implementá e konsehonan ku nan a haña pa asina nos na Boneiru por biaha barata. Awor akí minister di Infrastruktura i Maneho di Awa ku ta responsabel pa aviashon a bisa ku na fin di aña 2023 e ta bai atendé ku e tópiko akí. Gobièrnu di Boneiru tambe tin un ròl den e asuntu aki. Gobièrnu a introdusí e impuesto di turista di $ 75. Pa luna gobièrnu ta risibí mas òf ménos $ 900.000. E sèn akí gobièrnu por usa pa introdusí deskuento pa nos studiantenan boneriano ku ke bin Boneiru for di Hulanda por ehèmpel. Pero gobièrnu por paga tambe un porsentahe di e preis di pasashi di EZAir i Divi Divi pa bonerianonan ku tin un sédula. Esaki ta algu ku gobièrnu di Boneiru mes por hasi miéntras ta warda riba gobièrnu di Hulanda.

M21 oprichtingslid en prospect kandidaat Sion Janga:

HET EILANDBESTUUR MOET ACTIE ONDERNEMEN OM VLIEGTICKETS GOEDKOPER TE MAKEN

Kralendijk, … januari 2023 – Reizen is heel belangrijk voor ons op Bonaire. Wij zien hoeveel mensen naar Bonaire of naar een van de andere eilanden reizen voor familiebezoek. Maar wij zien ook dat de prijzen van vliegtickets torenhoog zijn, waardoor iemand twee, drie keer moet nadenken of het echt nodig is om te reizen of niet. Een reis van 20 minuten van Bonaire naar Curacao kost $200 en naar Aruba $360. Een Bonairiaanse student in Nederland die naar Bonaire wil komen moet tussen de $1000 en $3000 betalen. De reden voor deze hoge prijzen is dat de routes te ‘dun’ zijn. Dat zijn routes waarop maar één of twee vliegmaatschappijen vliegen zonder concurrentie. Maar het moment nadert dat reizen slechts luxe wordt, en dat willen wij voorkomen. Vergeet niet dat wij op Bonaire niet alleen voor ons plezier reizen. Vaak genoeg reizen wij om medische redenen, voor familie- en werkbezoek en voor studie.

Enkele jaren geleden heeft de Nederlandse regering laten onderzoeken hoe ticketprijzen naar Bonaire verlaagd konden worden. De conclusie van het rapport was dat Nederland de ticketprijzen moest gaan subsidiëren of met alle vliegmaatschappijen aan tafel gaan zitten en scherpe voorwaarden stellen. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een akkoord waarbij de overheid tegen een vliegmaatschappij zegt dat haar prijzen een door de overheid vastgesteld bedrag niet mag overstijgen of een akkoord waarbij de overheid vaststelt hoeveel stoelen en beschikbaar moeten zijn in een vliegtuig en hoe vaak heen en terug gevlogen kan worden. Dit wordt door Frankrijk toegepast op de bij haar behorende Caribische eilanden.

Een ander instrument dat door Europese landen gebruikt wordt om vliegen goedkoper te maken is de introductie van korting op vliegtickets. In Noorwegen bijvoorbeeld heeft de regering een akkoord geïntroduceerd, waarbij de vliegmaatschappij tussen Oslo en Forde (dezelfde afstand als tussen St Maarten en Bonaire) met 112.000 beschikbare stoelen per jaar moet vliegen, er moet 3 x per dag gevlogen worden, de ticketprijs mag niet hoger zijn dan $ 272 en er moet 50% korting gegeven worden aan mensen ouder dan 67 jaar, studenten, mensen die blind zijn en mensen met andere beperkingen.

Het meest droevige is dat de Nederlandse regering al sinds 2018 over dit rapport beschikt, maar zij wil de gekregen adviezen niet invoeren zodat wij op Bonaire goedkoper kunnen vliegen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) die verantwoordelijk is voor de luchtvaart heeft nu gezegd aan het eind van 2023 dit onderwerp te gaan oppakken. Ook het Bonairiaanse eilandbestuur speelt een rol in deze kwestie. Het eilandbestuur heeft een toeristenbelasting van $ 75 geïntroduceerd. Maandelijks ontvangt het eilandbestuur ongeveer $ 900.000. Dit geld kan het eilandbestuur gebruiken om onze Bonairiaanse studenten die uit Nederland naar Bonaire willen komen een korting te geven bijvoorbeeld. Maar het eilandbestuur kan ook een percentage van de ticketprijs van EZAir en Divi Divi vergoeden voor Bonairianen die over een sédula beschikken. Dit is iets wat het Bonairiaanse eilandbestuur zelf kan doen in afwachting van de stappen van de Nederlandse regering.