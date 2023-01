MCB Group i Sentoo lo uni den partnership

Willemstad – MCB Group i e método di pago online Sentoo ta bai uni den

partnership pa asina sigui ekspandé e posibilidatnan pa pagonan online. Esaki

ta nifiká ku pronto tur MCB su klientenan komersial i personal den Karibe

Hulandes por kuminsá hasi uzo di Sentoo pa hasi i risibí pago direktamente via

nan propio kuentanan bankario.

Sentoo, un método di pago online lokal ta brinda klientenan di MCB e opshon

pa checkout i hasi pago ku Sentoo.

Manera Michael de Sola, Direktor General di MCB ta indiká: “E método di pago

online Sentoo ta parti di nos banko su strategia pa sigui brinda solushonnan di

pago inovativo huntu ku partnernan lokal i e ta aliñá ku nos banko su plannan

pa mehorá e kliente su eksperensia dor di optimalisá nos solushonnan

bankario digital. Den un mundu kaminda nos klientenan ta ferwagt mas i mas

di por paga unda ku ta i ki ora ku ta, Sentoo ta brinda un manera kumbiniente,

instantáneo i sigur pa hasi i risibí pago pa medio di pago lokal online. P’esei nos

ta kontentu di asosiá ku Sentoo i ofresé e servisio akí pronto nan nos

klientenan.”

Ku Sentoo, tantu MCB su klientenan komersial komo esnan personal lo

benefisiá di e servisio di pago nobo akí. Komersiantenan lo por risibí pago

online via negoshinan online, appnan móbil i sistemanan di fakturashon ku

Sentoo su opshonnan di pago, manera un kònòpi di checkout, kódigo QR i lenk

di pago. Mas aleu, negoshinan sin aktividatnan di e-commerce, tambe por

ofresé Sentoo pa kualke tipo di pago online.

E úniko método di pago ku integrashon direkto ku MCB bank

Sentoo ta e úniko método di pago ku pronto lo keda integrá direktamente ku

MCB su ambiente bankario online. “Na Sentoo, semper nos ta buskando

maneranan pa ekspandé nos servisionan i alkansá mas empresa ku ke brinda

nan klientenan opshonnan di pago lokal.

Nos ta entusiasmá pa introdusí Sentoo na MCB, dunando tur hende akseso na

un manera mas simpel i lihé di pago online ku nan propio kuentanan

bankario”, di akuerdo ku Vincent van Rutten, Sentoo su Direktor General.

“Sentoo ta grátis pa uzo di konsumidó i no ta rekerí registrashon (sign-up). Ora

di paga, klientenan ta skohe e método di pago di Sentoo, siguí pa MCB. Djei

nan ta keda dirigí na MCB online banking pa outentiká i aprobá e pago. Ta

mustra tur informashon di pago nesesario i no por kambia esakinan,

garantisando un transakshon ku lo kana suave i outomatisá for di e kliente su

kuenta bankario pa kuenta bankario di e komersiante.”

E enfoke di MCB Group ta pa ofresé e método di pago online Sentoo na tur

kliente komersial i personal promé ku medio 2023, via su ret na Kòrsou, su

filialnan na Aruba (Caribbean Mercantile Bank N.V.), St. Maarten, (The

Windward Islands Bank Ltd.), i islanan BES – Boneiru, St. Eustatius i Saba –

(Maduro & Curiel’s Bank Bonaire N.V.).

11 di yanüari 2023

Tokante Sentoo

Sentoo ta un kompania fintech lokal ku a keda fundá na 2016 ku e meta di

konstruí servisionan di pago online den region, na tarifanan pagabel. Pa realisá

esaki, Sentoo a desaroyá un solushon di pago ku ta pèrmití konsumidónan pa

paga via nan propio banko di konfiansa. Dor di konstruí relashonnan ku

bankonan, komersiantenan i nan klientenan, Sentoo ta krea un solushon

sostenibel i riba término largu pa pagonan online. Integrashon ku sistemanan

bankario ta sòru pa transakshonnan seif i sigur, miéntras konsumidónan ta

eksperensiá un manera kumbiniente i ful outomatisá di pago online. Tantu

negoshinan chikí i grandi lo benefisiá di e disponibilidat i modernisashon di

pago online.

MCB Group and Sentoo will be joining in partnership

Willemstad – MCB Group and the local online payment method Sentoo are

joining in partnership to further expand the online payment methods offered.

This means that soon all MCB’s commercial and personal clients in the Dutch

Caribbean can start using Sentoo to pay and get paid directly via their own

bank accounts.

Sentoo, a local payment method enabling consumers to pay online directly via

their own bank account, will enable all MCB commercial clients to offer local

online payments and provides MCB customers the option to checkout and pay

with Sentoo.

As Michael de Sola, Managing Director at MCB states: “The online payment

method Sentoo is part of our bank’s ongoing strategy to continue providing

innovative payment solutions together with local partners and it aligns with

our bank’s plans to improve customer experience by optimizing our digital

banking solutions. In a world where people increasingly expect to pay

anywhere, anytime, Sentoo provides a convenient, instant, and secure way to

pay and get paid through local online payments. We are therefore happy to be

partnering with Sentoo and offer this service very soon to our clients.”

With Sentoo, MCB commercial and personal clients alike will benefit from the

new offering. Businesses will be able to receive online payments via online

stores, mobile apps, and billing systems through Sentoo payment options such

as a checkout button, QR code, and payment link. Furthermore, businesses

without e-commerce activities can also offer Sentoo for any type of online

payment.

The only payment method with direct MCB Bank integration

Sentoo is the only payment method that will soon be integrated directly with

the online banking environment of MCB. “At Sentoo, we are always looking for

ways to expand our services and reach more businesses that want to provide

local payment options to their customers. We’re excited to introduce Sentoo

at MCB, giving everyone access to a simple and faster way of paying online

with their own bank accounts”, according to Vincent van Rutten, Sentoo

Managing Director. “Sentoo is free to use for consumers, and no sign-up is

required. When paying, customers select the Sentoo payment method,

followed by MCB. They are then forwarded to MCB online banking to

authenticate and approve the payment. All necessary payment information is

shown and cannot be changed, guaranteeing a smooth and automated

transaction from the customer’s bank account to the merchant’s bank

account.”

The aim is for MCB Group to offer its clients the Sentoo online payment

method before mid-2023 through its network in Curaçao, its subsidiaries in

Aruba (Caribbean Mercantile Bank N.V.), St. Maarten, (The Windward Islands

Bank Ltd.), and the BES islands – Bonaire, St. Eustatius, and Saba – (Maduro &

Curiel’s Bank Bonaire N.V.).

11 January 2023

###

About Sentoo

Sentoo is a local fintech company founded in 2016 with the goal of building

affordable local online payment services in the region. To achieve that, Sentoo

has developed a payment solution that allows consumers to pay via their own

trusted bank. By building relationships with banks, merchants, and their

customers, Sentoo creates a sustainable and long-term solution for online

payments. Integration with banking systems enables safe and secure

transactions, while consumers experience a convenient and fully automated

way of paying online. Small and large businesses alike profit from the

availability and modernization of online payments

MCB Group en Sentoo gaan samenwerken

Willemstad – MCB Group en de lokale online betaalmethode Sentoo gaan samenwerken om

de online betaaldiensten verder uit te breiden. Dit betekent dat binnenkort alle zakelijke en

particuliere klanten van MCB in de Dutch Caribbean Sentoo kunnen gaan gebruiken om

direct via hun eigen bankrekeningen online te betalen en betaald te krijgen.

Sentoo, de lokale betaalmethode waarmee consumenten direct online kunnen betalen via

hun eigen bankrekening, stelt alle commerciële klanten van MCB in staat lokale online

betalingen aan te bieden en biedt particuliere MCB-klanten de mogelijkheid om online te

betalen met Sentoo.

Michael de Sola, Managing Director MCB: “De online betaalmethode Sentoo maakt deel uit

van onze strategie om samen met lokale partners innovatieve betaaloplossingen te bieden.

Het sluit aan bij de plannen van onze bank om de klantervaring te verbeteren door onze

online oplossing te optimaliseren. Tegenwoordig verwachten onze klanten steeds vaker te

betalen waar en wanneer hen dat uitkomt. Sentoo biedt een makkelijke, snelle en veilige

manier om te betalen en betaald te krijgen via lokale online betalingen. We zijn dan ook erg

blij om samen te werken met Sentoo en deze service binnenkort aan onze klanten aan te

bieden.”

De nieuwe Sentoo betalingsdienst is zowel voor zakelijke als particuliere MCB-klanten.

Bedrijven kunnen online betalingen ontvangen via webwinkels, mobiele apps of

factureringssystemen via Sentoo-betaalopties zoals een checkout button, QR-code of een

betaallink. Ook bedrijven zonder e-commerce activiteiten kunnen Sentoo aanbieden voor

elke vorm van online betaling.

De enige betaalmethode met directe MCB-bankintegratie

Sentoo is de enige betaalmethode die direct is geïntegreerd met de online bankomgeving

van MCB. “Bij Sentoo zijn we altijd op zoek naar manieren om onze diensten uit te breiden

en meer bedrijven te bereiken die hun klanten lokale betalingsmogelijkheden willen bieden.

We zijn verheugd om Sentoo bij MCB te introduceren, waarmee iedereen toegang krijgt tot

een eenvoudige en snellere manier van online betalen met de eigen bankrekening”, aldus

Vincent van Rutten, Managing Director van Sentoo. “Sentoo is gratis te gebruiken voor

consumenten en aanmelden is niet vereist. Klanten selecteren de Sentoo betaalmethode bij

betalen, gevolgd door MCB. Ze worden vervolgens doorgestuurd naar MCB online bankieren

om de betaling te verifiëren en goed te keuren. Alle benodigde betaalinformatie wordt

getoond en kan niet worden gewijzigd. Dit zorgt voor een snelle en geautomatiseerde

betaling van de bankrekening van de klant naar de bankrekening van een bedrijf.”

Het streven is dat MCB Group haar klanten voor medio 2023 de online betaalmethode

Sentoo aanbiedt via haar netwerk op Curaçao, haar dochterondernemingen op Aruba

(Caribbean Mercantile Bank N.V.), St. Maarten, (The Windward Islands Bank Ltd.), en de

BES-eilanden – Bonaire, St. Eustatius en Saba – (Maduro & Curiel’s Bank Bonaire N.V.).

11 januari 2023

###

Over Sentoo

Sentoo is een lokaal fintech-bedrijf dat in 2016 is opgericht met als doel betaalbare lokale

online betalingsdiensten in de regio te ontwikkelen. Om dat te realiseren heeft Sentoo een

betaalmethode ontwikkeld waarmee consumenten via hun eigen vertrouwde bank kunnen

betalen. Door relaties op te bouwen met banken, bedrijven en hun klanten, creëert Sentoo

een duurzame en lange termijnoplossing voor online betalingen. Integratie met

banksystemen maakt veilige transacties mogelijk, terwijl consumenten een makkelijke en

volledig geautomatiseerde manier van online betalen ervaren. Zowel kleine als grote

bedrijven profiteren van de beschikbaarheid en modernisering van online betalingen.