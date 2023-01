Promé Minister i Minister di SOAW ta duna nan mira riba proposishon presentá Estudio riba reforsá ròl konsultivo di SER

Willemstad – 18 di yanüari 2023 – Promé Minister sr. Gilmar Pisas i Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW) sra. Ruthmilda Larmorie-Cecilia, a ser entrevistá djamars dia 17 di yanüari último, dor di un ekipo tékniko di Konseho Sosial Ekonómiko (SER), riba un estudio ku aktualmente ta ser kondusí dor di e ekipo aki, riba kon por reforsá e ròl konsultivo di SER. E estudio ta ser hasí dor di un di studiantenan di Haagse Hogeschool ku aktualmente ta koriendo stazje na SER i ku ta studiando atministrashon públiko / maneho gubernamental ku spesialisashon den relashonnan den Reino. E stazjèr a kompañá e ekipo tékniko durante e enkuentro ku e dos mandatarionan.

►Rason pa kua a disidí di hasi un estudio/investigashon riba ròl di SER, ta basá riba resultado di e revishon di e funshon legislativo na Kòrsou ku a ser realisá na novèmber 2021 dor di prof. Sjoerd Zijlstra, kende ta dosente ekstraordinario den Derechi Atministrativo i Estudionan Legislativo na Universidat di Kòrsou (UoC). Prof. Zijlstra a konkluí den su revishon di e funshon legislativo ku SER, komo órgano konsultivo stratégiko, ta mihó sirbí den e fase di formulashon di maneho gubernamental i no den e fase kaminda proyektonan di lei i di reglamentunan ta kla kaba pa despues SER duna su opinion.

E ophetivo di e estudio, inisiá pa e ekipo tékniko di SER, ta pa desaroyá un strategia elaborá ku ta permití e órgano konsultivo aki tin un ròl mas prominente den e fase di desaroyo i formulashon di maneho gubernamental. Esaki lo por si pidi SER saka sierto estudionan i/o investigashonnan ku relevansia pa maneho gubernamental den un fase previo.

Pa medio di entrevistanan ku algun aktor importante den e proseso legislativo, ta kompilá ideanan, nesesidatnan i interesnan pa asina por haña un bista mas kla si ta deseabel i faktibel posishoná e funshon di asesor ku SER tin den e fase di formulashon di maneho gubernamental i no na final, ora proyektonan di lei i/o dekretonan gubernamental ta kla kaba. Den e kuadro aki kombersashonnan i entrevistanan ta ser kondusí aktualmente ku ministerionan di gobièrnu, mandatarionan, direktorado di Asuntunan Legislativo i Hurídiko (WJZ) i tambe ku otro órganonan di estado.

Promé Minister Pisas i Minister Larmonie-Cicilia a respondé detayadamente preguntanan ku a ser hasí na nan, revelando asina ei nan puntonan di bista ku a ser konsiderá sumamente interesante.

Tur entrevistanan lo ser kompilá dor di e ekipo tékniko di SER den un informe den kua rekomendashonnan konkreto lo ser hasí. E resultadonan di e estudio aki lo ser presentá na Konseho di Ministernan na luna di febrüari próksimo, asina a keda palabrá durante e enkuentro ku e dos mandatarionan.

Riba potrèt: Promé Minister sr. Pisas, Minister Larmonie-Cicilia, Sekretaria di Konseho di Ministernan Sra. Balentin, Direktor/Sekretario General di SER sr. Henríquez, e stazjèr yùfrou Vrede i sra. Perquin, konsehero mayó na SER.

Premier en Minister SOAW geven hun zienswijze

Onderzoek inzake herijking adviesfunctie SER gaande

Willemstad – 18 januari 2023 – Minister-president dhr. Gilmar Pisas en Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) mw. Ruthmilda Larmorie-Cecilia gaven dinsdagochtend, tijdens een vraaggesprek met een technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER), hun zienswijze met betrekking tot een onderzoek, dat momenteel gaande is, en dat zich richt op de adviserende rol van de SER. Het onderzoek wordt uitgevoerd door één van de studentes die momenteel in het kader van haar studie aan de Haagse Hogeschool (richting Bestuurskunde/Overheidsmanagement met een Minor Koninkrijksrelaties) stage loopt bij de SER. De stagiaire was ook aanwezig bij het gesprek met de bewindslieden.

Aanleiding voor het onderzoek vormt het resultaat van de doorlichting naar de wetgevingsfunctie die uitgevoerd is door professor Sjoerd Zijlstra, buitengewoon hoogleraar Bestuursrecht en Wetgevingsleer aan de University of Curaçao (UoC) van november 2021. Professor Zijlstra concludeerde dat de SER als strategisch adviesorgaan het beste tot zijn recht komt in de fase van beleidsontwikkeling en niet pas na afronding van conceptwet- en regelgeving.

Het doel van het onderzoek is om een strategie te ontwikkelen waarbij de SER eerder betrokken kan worden in het proces van beleidsontwikkeling. De SER kan dan worden benaderd om verkenningen uit te brengen met beleidsrelevantie. Door middel van interviews worden ideeën, behoeften en belangen van – een selectie van – actoren met betrekking tot het beleids- en wetgevingsproces in kaart gebracht. Hiermee wordt inzicht verkregen in hoeverre het wenselijk wordt geacht om de adviserende rol van de SER naar voren te halen bij de beleidsontwikkeling en de totstandkoming van wet- en regelgeving, en op welke manieren dit bewerkstelligd zou kunnen worden. Vanwege hun belangrijke rol in het proces van beleidsontwikkeling c.q. het wetgevingsproces zijn onder meer de volgende actoren benaderd voor het onderzoek: beleidsministerie(s), uitvoeringsorganisatie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), ministers, en (leden van) adviesorganen.

Premier Pisas en Minister Larmonie-Cicilia gingen uitvoerig in op de gestelde vragen waarbij waardevolle en interessante inzichten naar voren kwamen.

De resultaten van alle interviews zullen worden verwerkt in een onderzoeksrapport waarin concrete aanbevelingen zullen worden gedaan. In februari a.s. zal een presentatie van de onderzoeksresultaten worden gegeven aan de voltallige Raad van Ministers.

Op de foto: Minister-President dhr. Pisas, Minister SOAW mw. Larmonie-Cicilia, Secretaris Raad van Ministers mw. Balentin, Directeur/Algemeen Secretaris SER dhr. Henriquez, stagiaire mej. Vrede en sr. Adviseur SER mw. Perquin.

Prime Minister and Minister SOAW give their views

Study on reassessment of advisory function of SER Curaçao

Willemstad – Jan. 18, 2023 – Prime Minister of Curaçao Mr. Gilmar Pisas and Minister of Social Development, Labor and Welfare (SOAW) Ms. Ruthmilda Larmorie-Cecilia, gave their views on Tuesday morning, during a Q&A-session with a technical delegation of the Social and Economic Council (SER) of the Leeward island, regarding a research which is currently being conducted and which focuses on the advisory role of the SER. The research is being conducted by one of the students who is currently an intern at the SER as part of her studies at the Haagse Hogeschool (Bestuurskunde/Overheidsmanagement with a Minor in Kingdom Relations). The intern also attended the interview with the ministers.

The reason for the research is the result of the review of the legislative function conducted by Professor Sjoerd Zijlstra, extraordinary professor of Administrative Law and Legislative Studies at the University of Curaçao (UoC) in November 2021. Professor Zijlstra concluded that the SER as a strategic advisory body is best served at the policy development stage rather than after draft laws and regulations are finalized.

The aim of the study is to develop a strategy whereby the SER can be involved earlier in the process of policy development. The SER can then be approached to issue explorations with policy relevance. Ideas, needs and interests of – a selection of – actors with regard to the policy and legislative process are identified through interviews. This will provide insight into the extent to which it is considered desirable to bring the advisory role of the SER to the forefront of policy development and the creation of laws and regulations, and in what ways this could be achieved. Because of their important role in the process of policy development and/or the legislative process, the following actors, among others, were approached for the study: policy ministry(s), executive organization Legislative and Legal Affairs (WJZ), ministers, and (members of) other advisory bodies.

Prime Minister Pisas and Minister Larmonie-Cicilia responded at length to the questions posed, revealing valuable and interesting insights.

The results of all interviews will be incorporated into a research report in which concrete recommendations will be made. Next February, a presentation of the research results will be given to the full Council of Ministers.

On the photo: Prime Minister Mr. Pisas, Minister SOAW Ms. Larmonie-Cicilia, Secretary Council of Ministers Ms. Balentin, Director/General Secretary SER Mr. Henriquez, intern Ms. Vrede and Sr. Advisor SER Ms. Perquin.