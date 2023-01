Kolaborashon integral pa un Boneiru mas seif

01/19/2023 Gezaghebber

Banda di e bon kolaborashon, regulashon ku ta kuadra, mantenshon di lei i medionan ta fundamental pa por traha riba un Boneiru mas seif.

Dia 17 di yanüari 2023 gezaghèber Rijna a risibí minister di Hustisia i Siguridat Yesilgoz-Zegerius pa un kòmbersashon tokante importansia di un kolaborashon sólido pa salbaguardá i mehorá siguridat mas aleu na nos isla.

Nan a papia tokante e puntonan di salida manera importansia di aktualisashon di legislashon BES, lantamentu di un lokèt hurídiko pa asistensia hurídiko, fortifikashon di vigilansia di frontera i aliviá e sistema di derecho penal. Banda di e bon kolaborashon, regulashon ku ta kuadra, mantenshon di lei i medionan ta fundamental pa por traha riba un Boneiru mas seif. Un komunidat salú i seif ta un di e puntonan di lansa mas importante di Entidat Públiko Boneiru pa awor akí i pa den futuro.

Ku e kòmbersashon nan a pone un base sólido pa investigá kon e kolaborashon akí por haña forma banda i ku e laso di kolaborashon RIEC CN (RIEC CN ta un laso di kolaborashon di partnernan di siguridat pa haña mas bista riba e formanan den kua kriminalidat organisá i supversivo ta aparesé na Hulanda Karibense) pa asina mantené un Boneiru mas seif pa habitantenan, empresanan i bishitantenan pa awor akí i pa den futuro.

Intergrale samenwerking voor een veiliger Bonaire

19 januari 2023 Gezaghebber

Naast de goede samenwerking zijn passende regelgeving, handhaving en middelen fundamenteel om te kunnen werken aan een veiliger Bonaire.

Gezaghebber Rijna ontving 17 januari 2023 de Minister van Justitie en Veiligheid Yesilgoz-Zegerius voor een gesprek over het belang van gedegen samenwerking voor de waarborging en verdere verbetering van de veiligheid op het eiland.

Er is gesproken over de uitgangspunten zoals het belang van het updaten van de BES wetgeving, het oprichten van een juridisch loket voor rechtshulp, het versterken van grensbewaking en het ontlasten van het strafrechtsysteem. Naast de goede samenwerking zijn passende regelgeving, handhaving en middelen fundamenteel om te kunnen werken aan een veiliger Bonaire. Een gezonde veilige maatschappij is van de belangrijkste speerpunten van het openbaar lichaam Bonaire voor nu en in de toekomst.

Met het gesprek is er een solide basis gelegd om te onderzoeken hoe deze samenwerking vorm kan krijgen naast en met het samenwerkingsverband RIEC CN (RIEC CN is een samenwerkingsverband van veiligheidspartners om meer zicht te krijgen op de verschijningsvormen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Caribisch Nederland) zodoende een veiliger Bonaire te behouden voor bewoners, bedrijven en bezoekers voor nu en in de toekomst.