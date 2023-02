MINISTER CIJNTJE TA LIDERÁ DELEGASHON DI SEKTOR DI TURISMO DI KÒRSOU NA COLOMBIA

MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO PUBLIKÁ RIBA 23 FEBRÜARI 2023

Willemstad- For di 22 pa 24 di Febrüari 2023, Sektor Turístiko di Kòrsou ta partisipando na e Feria di mas grandi di Turismo na Colombia ‘Vitrina Turística Anato 2023’. Durante di Anato mas di 15 empresa di Kòrsou den e sektor ta promové nan akomodashon i nan paketenan miéntras Minister Cijntje i su delegashon ta hasi kontaktonan na nivel ministerial i tambe ku invershonistanan pa interesá nan pa invertí pa sigui enrikesé nos produkto turístiko pa e turistanan bin gosa di dje. Ta esensial pa komo destinashon presentá kosnan nobo, paketenan di biahe i sigui promové e destinashon. Anato ta keda bishitá pa agensianan di biahe i operadornan di tour di rònt Colombia i destinashonnan den Colombia i di henter nos region ta bin eksponé nan oferta turístiko i ta kompetí ku otro. Públiko tambe ta keda atmití pa nan tambe direktamente mira loke e destinashonnan ta ofresé nan. Esaki ta di 42 edishon di Anato. Esaki ta di dos bia ku Minister Cijntje ta partisipá na Anato. “Turismo for di Colombia ta bayendo hopi bon i tin potensial pa sigui krese. Despues di mi partisipashon na 2022 i e trabou grandi ku ofisina di Turismo di Kòrsou ta hasi pa promové nos destinashon, Kòrsou a konosé un oumento di 20% di bishitantenan for di Colombia i un oumento di buelo pa akapará e oumento aki” Minister Cijntje a indiká. Den e edishon 42 di Anato Repúblika Dominikana ta pais invitá. Kòrsou ta bai keda proponé komo pais invitá pa aña 2025.

Turismo komo remplasante di divisa prosedente di industria fosil

Minister Cijntje a partisipá na apertura ofisial di Anato kaminda Presidente di Colombia Gustavo Petro a hiba palabra. Minister Cijntje tabatin un interkambio ku Minister di Komersio, Industria i Turismo di Colombia German Umaña ku a mustra e importansia di lasonan di hermandat entre Colombia i Kòrsou. Minister Cijntje a kombersá tambe ku Minister di Komersio i Invershon Ekstranhero di Cuba Rodrigo Malmierca. Minister Malmierca a reiterá ku islanan di Karibe mester uni i traha ku otro i e ta spera Kòrsou su delegashon na Expo Caribe i Fihav manera añanan anterior. Durante di su disertashon, Presidente Petro a mustra riba un desaroyo hopi importante kual ta ku paisnan ta haña nan obligá pa hasi un trayekto di deskarbonisashon di ekonomia, kaminda Colombia ku ta dependé di divisanan di karbon i petroli, mester remplasá e divisanan ku entre otro turismo. Anto no ta polítika ta dikta esaki pero siensia. Siensia ta mustrando mundu ku e mester kambia i paisnan ta haña nan obligá pa kambia. “Aki na Kòrsou tambe nos ta haña nos obligá pa adaptá i kambia” Minister Cijntje ta indiká. Presidente Petro a mustra tambe ku Turismo mes tambe no ta kompletamente deskarbonisá paso mester biaha via avion òf barku pa turistanan por yega na nan destinashon. Avion i barku tin impakto riba polushon di medio ambiente. P’esei ta importante pa krea e kondishonnan pa e transishon. Aspektonan sosial ta esensial pa tene kuenta kuné ora ta desaroyá turismo, transishon di energia, edukashon i kapasitashon, salbaguardiá i reskatá naturalesa, kultura, patrimonio i mantené diversidat. Tambe garantisá inklushon ta duna turismo un balor signifikante i por hasié un di e motornan importante pa desaroyo di ekonomia.

Minister Cijntje lo ta na Colombia te ku djabièrnè i e lo hiba ademas kombersashonnan ku embahador di Reino na Colombia, ku Sekretaría di Turismo di Cali, ku representantenan di Medellin, i tambe lo e hiba kombersashon ku aerolíneanan pa kuminsá bula for di otro siudatnan i ta bai papia ku invershonistanan pa invertí den e sektor. Pues 3 dia di trabou intenso na Bogotá, e kapital di Colombia.