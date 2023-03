Na: Presidente di Parlamento di Kòrsou

Sra. Ch. America-Francisca

Wilhelminaplein 4

Presente

Willemstad, 22 mart 2023

Tópiko: Petishon pa un reunion Públiko riba Onderlinge Regeling entre Kòrsou i Hulanda.

Honorabel sra. America-Francisca,

Pa medio di esaki suskritonan ta aserká bo enkuanto lo siguiente. Manera ta ampliamente konosí, 13 di yanüari último, durante un Rueda di Prensa na St. Maarten, Promé Ministernan di Aruba, Sint Maarten, Kòrsou i Sekretario di Estado sra Van Huffelen a informá komunidatnan di Reino ku e Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (COHO) definitivamente ta for di mesa i ku na su lugá lo bini un Onderlinge Regeling (OR) entre Hulanda i e diferente paisnan. Esaki a base di e posishon ku e parlamentonan di e diferente islanan a vosiferá durante e reunionnan pa tratamentu di e COHO. Tambe a informá ku inisio di Mart 2023, paisnan lo firma e OR.

Promé Minister di Kòrsou sr Pisas, a informá komunidat di Kòrsou ku e siguiente siman (16-22 di yanüari) e lo informá tokante e Onderlinge Regeling aki. Seguidamente Promé Minister Wever-Croes di Aruba a informá su komunidat ampliamente den un Rueda di Prensa dia 16 di yanüari tokante kontenido di e OR inisio di febrüari 2023, Promé Minister Wever-Croes a informá Parlamento di Aruba mas ekstenso tokante e kontenido global di e OR pa Aruba. Tur esaki, promé ku tuma kualke paso pa firma e akuerdo aki.

Pa loke ta trata Kòrsou, te ku dia di awe Promé Minister sr Pisas no a informá ni komunidat, ni parlamento tokante kontenido di e OR pa Kòrsou. Entretantu ta fin di mart i ni Parlamento, ni komunidat no tin ningun bista ni informashon riba e OR pa Kòrsou. A bira un kustumber ku Promé Minister Pisas ta tuma desishonnan ku konsekuensia grandi pa pais i Parlamento, sin informá ni Parlamento ni komunidat promé. Esaki a tuma lugá ku firmamentu di COHO (Minister Silvania a informá Parlamento despues ku esaki a tuma lugá) i meskos tambe pa e 8 eksigensianan ku sra Van Huffelen a pone riba mesa pa drai bèk e 12.5% di ámtenarnan. Ámbos biaha, Parlamento mester a fiha posishon i koregí Promé Minister Pisas.

Pa evitá ku promé Minister Pisas un biaha mas ta tuma desishonnan impaktante pa futuro di Kòrsou i e posishon di Parlamento, sin informá ni komunidat ni parlamento debidamente, Frakshon di PAR i MAN ta aserka presidente pa pidi un reunion Públiko (konforme art 64 di Reglamentu di Órden di Parlamento) ku Minister Presidènt, sr Pisas, pa asina Parlamento por haña un splikashon di parti di e minister pa loke ta e kuadro di e OR ku lo ser firmá pa Kòrsou, promé ku Gobièrnu firma e dokumento aki.

Mirando e importansia di e tema, nos ta spera ku e reunion aki wòrdu yamá ku karakter di urgensia.

Di antemano un danki na sra presidente.

Atentamente,

Quincy Girigorie Ana Maria Pauletta Giselle McWilliam Ivan Martina

Zita Jesus Leito Steven Croes Frakshon di MAN

Frakshon di PAR