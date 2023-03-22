Resúmen di krímennan di impakto haltu.
KOMUNIKADO DI PRENSA 125/2023.
21 mart 2023.
Resúmen di krímennan di impakto haltu.
Departamentu di Komunikashon i Prevenshon
KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ
Den e periodo di 13 di mart 2023 pa 19 mart 2023, polis a registrá i a resumí e siguiente
aktividatnan kriminal.
Atrako
Kantidat: 8
Orario: entre 13.55’or – 20.54’or / 00.02’or – 12.17’or.
Sitio: Fredrik Hendrik Laan, Ronde Klip, Winston Churchillweg, Weg lijdende naar
Bullenbaai, Kaya Harmonie, Sans Souciweg, Kaya Kura Piedra, Larahaweg.
Ladronisia di vehíkulo
Kantidat: 4
Orario: entre 00.00’or – 05.00’or.
Sitio: Maria Maai, Punda (2x), Julianadorp.
Kiebro den kas
Kantidat: 20 – (4 intento)
Orario: entre 11.00’or. – 17.00’or.
Sitio: Bok’é Sami (3x), Buena Vista, Cas Cora, Groot Kwartier, Grote Berg, Kintjan, Kolonia,
Kwarchi, Monrepos, Montanja Abou(2x), Oude Water, Pietermaai, Sabana Hundu, Sorsaka,
Suffisantdorp.
Partikularidat: Dor di kibra i destruí porta patras (mayoria).
Kiebro den negoshi
Kantidat: 4
Orario: entre di 00.00’or. – 06.00’or.
Sitio: Morgenster, Caracasbaai, De Savaan, Grote Berg.
Partikularidat: Dor di kibra porta (mayoria).
Kiebro den /na outo
Kantidat: 9 – (1 intento)
Orario: alrededor di 02.00’or. – 05.00’or / 12.00’or en 15.30’or
Sitio: Rif bij Otrobanda, Caracaarsbaai (3x), Otrobanda(2x), Jongbloed, Maria Maai,
Westpunt.
Partikularidat: Dor di bai ku piesa di outo i kibra bentana (mayoria).
Violensia relashonal
Kantidat: 7
Orario: entre 20.00’or – 23.00’or
Sitio: Jan Sofat, Juanota, Buena Vista, Noord Zapateer, Marie Pampoen, Goede Hoop,
Tera Kora.
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