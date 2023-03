SER ta konsehá riba revishon i reparashon di leinan fiskal

Willemstad, 23 di mart 2023 – Konseho Sosial Ekonómiko (SER) a emití awe un konseho na Minister di Finansa riba e konsepto di e, asina yamá, “lei di baridó” (veegwet), ku ta proponé adaptashonnan den diferente ordenansa fiskal, bou di kua e Ordenansa General riba Impuesto, e ordenansa riba Impuesto di Ganashi 1940, e Ordenansa riba Impuesto di Entrada 1943, E Ordenansa riba impuesto di Suèldu 1976 i e Ordenansa riba Fasilidatnan fiskal pa invershonnan.

E órgano konsultivo tripartit, komponé pa representantenan empresarial, representantenan di trahadónan i ekspertonan independiente, a risibí resien di e titular di finansa e enkargo pa eksaminá e konsepto di lei i konsehá riba dje.

E modifikashonnan legislativo proponé den e konsepto di e “lei di baridó” (veegwet) ta pa saka omishonnan, koregí erornan i hasi ahustenan di un karakter tékniko den legislashon fiskal di Kòrsou. E ophetivo ta pa kumpli, entre otro, di forma adekuá ku normanan i standartnan internashonal manera establesé pa e Organisashon pa Kooperashon Ekonómiko i Desaroyo (OECD) pa asina por sigui atraé aktividatnan ekonómiko internashonal.

Un “lei di barido” normalmente ta kontené solamente ahustenan di karkter tékniko.

Advies SER over herziening en reparatie belastingwetgeving

Willemstad, 23 maart 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de minister van Financiën over het concept van de zogenaamde ‘veegwet’, waarin wijzigingen worden voorgesteld in diverse belastingverordeningen, zoals onder meer de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de Winstbelasting 1940, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943 en de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen.

Het tripartiete adviesorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (werkgevers en werknemers) en onafhankelijke deskundigen, kreeg eerder het verzoek van de minister om zich over het concept te buigen en daarover te adviseren.

Met de in het concept-veegwet voorgestelde wetswijzigingen wordt beoogd omissies aan te vullen, fouten te herstellen en technische verbeteringen tot stand te brengen in de belastingwetgeving van Curaçao. Het streven daarbij is, onder meer, om in adequate mate te voldoen aan de internationale normen en standaarden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om blijvend internationale economische activiteiten aan te kunnen trekken.

Een veegwet is een wet waarin doorgaans alleen aanpassingen van technische aard worden opgenomen.

SER advice on review and repair of tax laws

Willemstad, March 23, 2023 – The Social and Economic Council (SER) of Curaçao issued today its advice to the Minister of Finance on the draft of the so-called “sweeping law” (veegwet), which proposes amendments to various tax ordinances, including the General National Taxes Ordinance, the National Ordinance on Profit Tax 1940, the National Ordinance on Wage Tax 1976, the National Ordinance on Income Tax 1943, and the National Ordinance Tax Facilities for investments.

The tripartite advisory body, consisting of representatives of the business community (employers and employees) and independent experts, was previously requested by the minister to consider and advise on the draft.

The objective of the legislative amendments proposed in the draft “sweeping law” is to fill omissions, correct errors and bring about technical improvements in Curaçao’s tax legislation. The aim is, among others, to adequately comply with the international norms and standards of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in order to continue to attract international economic activities.

A sweeping law is one that usually includes only adjustments of a technical nature.