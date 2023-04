Investigashon den e kaso ku yama “HUMMER” ku ta trata e asesinato di Ruchendell “Boechi” Windster diferente akshon a tuma luga.

8 di aprel 2023

AKSHON NA KÒRSOU I HULANDA DEN KUADRO DI INVESTIGASHON ‘HUMMER’

Bou di direkshon di fiskal di Parkèt di Promé Instansia di Kòrsou, ámtenarnan di investigashon ligá ku e

tim di Divishon Kriminalidat Organisá (Divisie Georganiseerde Criminaliteit ’DGC’) di KPC ta investigando

asesinato di e rèper yu’i Kòrsou, defuntu Ruchendell “Boechi” Windster ku a keda asesiná riba 9 di

desèmber 2022 na Kòrsou.

Awe mainta na Kòrsou den kuadro di e investigashon ‘Hummer’, reshershinan di DGC i na Hulanda e tim

di asistensia hurídiko di reshèrshi nashonal (Landelijke Recherche) na Rotterdam a realisá diferente

akshon.

Un hòmber di inisial C.C. a keda detené na Hulanda riba sospecho di su envolvimentu den e asesinato.

Mesora despues a tene un entrada hudisial na e residensia kaminda e ta permanesé.

Na Kòrsou tambe tres (3) entrada hudisial a tuma lugá den e barionan di Seru di Kandela, Noord

Roozendaal i Mahuma.

Durante e entradanan hudisial a konfiská diferente artíkulonan ku ta di interes pa e investigashon.

E investigashon ta kontinuá i no ta ekskluí mas detenshon.

ACTIES IN CURACAO EN NEDERLAND IN HET KADER VAN ONDERZOEK ‘HUMMER’

Onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao wordt

door opsporingsambtenaren verbonden aan het team Divisie Georganiseerde Criminaliteit ’DGC’ van het

KPC onderzoek verricht naar de moord op de Curaçaose rapper, wijlen Ruchendell “Boechi” Windster

welk moord gepleegd is op 9 december 2022 te Curaçao.

In het kader van het onderzoek ‘Hummer’ werden hedenochtend in Curaçao door rechercheurs van de

Divisie Georganiseerde Criminaliteit en in Nederland door het team rechtshulp van de Landelijke

Recherche in Rotterdam verschillende acties verricht.

De man C.C. werd in Nederland aangehouden op verdenking van zijn betrokkenheid bij de moord. Direct

hierna werd een doorzoeking bij zijn verblijfadres verricht.

Tevens werd op Curaçao een drietal doorzoekingen gedaan in de woonwijken Seru di Kandela, Noord

Roozendal en Mahuma.

Ten tijde van de doorzoekingen werden in het belang van het onderzoek diverse goederen in beslag

genomen.

Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.