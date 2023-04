Verkeershandhaving op trajectwegen

Trajectwegen (of gedeeltes daarvan) zijn wegen waarop structurele verkeershandhaving plaatsvindt en dan met name gericht op snelheid. Structurele verkeershandhaving wordt zowel opvallend als onopvallend en op de meest effectieve momenten uitgevoerd. Naast handhaving wordt er door de wegbeheerder ingezet op voorlichting en kan er ook besloten worden het traject infrastructureel aan te passen. Het uiteindelijke doel is om de verkeersveiligheid te vergroten.

Primaire trajectwegen worden onder andere benoemd op basis van een analyse van aanwezige risicofactoren, overtredingspercentages (snelheid), het ongevallenbeeld en klachten. Naast primaire trajectwegen worden er ook een aantal secundaire trajectwegen benoemd. Over secundaire trajectwegen zijn geen afspraken m.b.t. structurele verkeershandhaving vastgelegd, maar ze krijgen waar mogelijk wel extra aandacht.

Verkeershandhaving op primaire en secundaire trajectwegen is overigens een onderdeel van het totale verkeershandhavingspakket van het Team Verkeer dat vooral op een bepaalde categorie verkeersovertredingen is gericht. Denk aan ernstige misdragingen, afleiding in het verkeer (niet-handsfree besturen van een auto of telefoon vasthouden tijdens het fietsen), roodlichtovertredingen, rijden onder invloed van alcohol of drugs én snelheid).