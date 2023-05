Zeer grote hennepkwekerij aangetroffen in Heerhugowaard

De politie startte een onderzoek op het bedrijventerrein nadat er een melding was binnengekomen over een sterke wietgeur. Het vermoeden bestond dat de geur kwam van een loods aan de Maxwellstraat. De politie zag genoeg aanwijzingen om het pand te betreden en trof daar een hennepkwekerij. Naast oogstrijpe planten vond de politie ook een zeer grote hoeveelheid henneptoppen, hennepgruis en materialen voor de vervaardiging van de softdrugs. Ook werd er illegaal water en stroom afgetapt. Alle hennep is in beslag genomen en wordt vernietigd. Ook is de auto van de verdachte in beslag genomen.

Uit onderzoek blijkt dat er al meerdere oogsten zijn gedaan in de kwekerij. De opbrengsten van de kwekerij worden geschat op €600.000,-.

Herkennen van een kwekerij

De politie kwam deze hennepkwekerij op het spoor na een tip van een oplettende melder. Hennepkwekerijen zijn te herkennen aan een sterke hennepgeur in de omgeving en een constant zoemend of ronkend geluid van luchtafzuiging. Ook sporadisch korte bezoeken aan een gebouw of woning dat verder niet bewoond lijkt en onbekende voertuigen waar eens in de paar weken grote dozen of vuilniszakken worden in- en uitgeladen zijn een indicatie van de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Bij vermoedens kan melding gemaakt worden bij de politie via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.