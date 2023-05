Meerdere mishandelingen tijdens feest op Koningsdag Zwolle

Het festival vond plaats bij de Wijthmenerplas en trok tienduizenden bezoekers. De twee slachtoffers die zich hebben gemeld zijn door de mishandeling gewond geraakt aan het gezicht. Een 16-jarige jongen uit Nunspeet werd rond 21:30 uur mishandeld. Een 17-jarige jongen uit Raalte volgde rond 22:15 uur.

Mensen die ook slachtoffer zijn geworden van geweld tijdens de festiviteiten, vragen we om zich bij de politie te melden. Dat kan door te bellen met 0900-8844. Er zal dan een afspraak worden gemaakt om aangifte te doen.

Informatie delen

Heb je iets meegekregen van een mishandeling en beschik je over relevantie informatie? Meld je dan eveneens via 0900-8844 of volledig anoniem bij Meld Misdaad Anononiem: 0800-7000. Ook kan er informatie worden doorgegeven via onderstaand tipformulier. In dat formulier is ook beeldmateriaal toe te voegen. Dit kan essentieel zijn voor het onderzoek. Alle andere informatie, hoe klein het wellicht ook lijkt, kan relevant zijn.