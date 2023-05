Gezochte Poolse verdachte aangehouden door DSI en FASTNL

Het Fugitive Active Search Team Nederland (FASTNL) kwam de man op het spoor na intensief rechercheonderzoek. Dit leidde naar een woning in Beverwijk waar hij mogelijk verbleef. De verdachte is, ondanks een vluchtpoging, aangehouden door de Dienst Speciale Interventies van de Landelijke Eenheid. Bij de man zijn een vuurwapen en een valse identificatiekaart aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen.

ENFAST

FAST Polen heeft in september 2022 een verzoek tot opsporing en aanhouding van de verdachte gedaan binnen het European Network Fugitive Active Search Team (ENFAST), waar ook FASTNL onderdeel van uitmaakt. ENFAST is een samenwerkingsverband van 28 Europese lidstaten en een aantal partnerlanden en organisaties buiten de Europese unie. De meeste landen hebben een eigen FAST. Via dit netwerk kan FASTNL, dat onderdeel is van de Dienst Landelijke Recherche, snel schakelen wanneer een veroordeelde zich in het buitenland bevindt, maar ook andere landen kunnen aanhoudingsverzoeken doen aan Nederland.

De Pool wordt voorgeleid aan de officier van justitie van het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam en het OM zet een procedure in gang om de man over te leveren aan de Poolse justitie.