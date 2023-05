Staten-Generaal ontvangen Oekraïense president Zelensky

4 mei 2023

De Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvingen op donderdag 4 mei de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky. Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp ontvingen de president in de Eerste Kamer in Den Haag. Na een korte ontmoeting tussen de voorzitters en de president ging Zelensky in gesprek met leden van beide Kamers.

In zijn welkomsttoespraak ging Jan Anthonie Bruijn in op de veertien maanden sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Hij zei dat de manier waarop het Oekraïense volk en de Oekraïense regering hun territoriale integriteit en autonomie hebben verdedigd hem met ontzag vervullen. Bruijn stond ook stil bij de Dodenherdenking op 4 mei in Nederland: “Voordat we op 5 mei onze vrijheid vieren – vrijheid die we uw land zeer toewensen – herdenken we vanavond eerst degenen die we verloren hebben.”

Hierna was het woord aan de Oekraïense president. Zelensky benoemde in zijn toespraak dat hij een jaar geleden tot het parlement via een videoverbinding sprak. Hij haalde aan dat hij toen aandrong op een verenigd Europa en een verenigde wereld. Hij zei vervolgens: “Vandaag is het tijd om u te bedanken. Ik ben dankbaar dat het gelukt is om de grootste eenheid in Europa te bereiken.”

Vervolgens was tijd ingeruimd voor een korte gedachtewisseling met Kamerleden. Vanuit beide Kamers woonden meer dan zeventig leden de bijeenkomst bij. Vera Bergkamp sloot het bezoek af. Zij ging kort in op de sterke banden tussen Nederland en Oekraïne, en dat er inmiddels ruim negentigduizend Oekraïense vluchtelingen in Nederland worden opgevangen: “Wij, gemeenten, gastgezinnen, vrijwilligers en anderen doen onze uiterste best om hen zich thuis te laten voelen.” Tot slot wenste Bergkamp de Oekraïners en president Zelensky moed en sterkte toe voor de komende maanden.