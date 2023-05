Politie zoekt getuigen van diefstal met geweld

Rond 03.00 uur kwam de man thuis bij zijn woning aan de Perosistraat. Daar zag hij drie mannen staan. De mannen kwamen direct op hem af, bedreigden hem en hebben persoonlijke spullen van de man meegenomen. Het slachtoffer is niet gewond geraakt. De drie mannen renden weg richting de Componistenlaan.

Het slachtoffer kon een signalement geven van de drie mannen:

Man 1:

1.65m groot

Licht getint

Tussen de 17 en 20 jaar oud

Donker gekleed met capuchon en gezichtsbedekking

Man 2:

1.85m groot

Licht getint

Tussen de 20 en 25 jaar

Golvend/krullend haar

Donker gekleed

Sprak Marokkaans

Man 3:

Donker gekleed

Getuigenoproep

Ondanks het late tijdstip hopen we toch dat iemand iets gezien heeft. Heeft u drie mannen zien wegrennen in de buurt van de Perosistraat? Meld dit dan bij ons via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000.