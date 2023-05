Automobilist aangehouden na melding over vuurwapen

Een getuige had kort voor de aanhouding twee personen met een vuurwapen bij een auto gezien op het Hoogveen in Den Haag. De politie werd gebeld en er werd ook een kenteken doorgegeven. Agenten zagen de auto bij de kruising van de Laan van Wateringseveld met de Wippolderlaan. De bestuurder kreeg een stopteken bij de afrit Ypenburg (A12). Hierna paste de politie een BTGV toe en hield de bestuurder aan. In de auto troffen ze een airsofthandwapen aan en namen deze in beslag. Tegen de bestuurder wordt proces-verbaal opgemaakt.

BTGV-methode

BTGV staat voor BenaderingsTechniek Gevaarlijke Verdachten. Omdat er volgens de melding een vuurwapen was gezien, hebben de agenten besloten deze techniek toe te passen. Hierbij geven agenten dwingende instructies aan verdachten zodat zij deze kunnen aanhouden. De instructies zijn bijvoorbeeld: ‘stap uit de auto’, ‘handen omhoog, jullie zijn aangehouden, ‘loop naar achteren’, ‘op je knieën’.