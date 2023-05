Marshe Landhuis Daniel editie moederdag

Aanstaande zondag 14 mei zal weer de Marshe landhuis Daniel plaatsvinden. En deze keer geheel in stemming van Moederdag met de gezelligheid die men al gewend is van deze markt. Het begint om 10.00 uur in de ochtend en duurt tot 14.00 uur in de namiddag. Toegang is gratis maar een donatie stoppen in de mond van de van autobanden gemaakte vis is altijd welkom. Hiermee kunnen een aantal projecten die lopend zijn bij de JJIC om de kinderen te leren vissen om zelfvoorzienend te zijn voor als ze hun straf hebben uitgezeten.

Deze markt heeft als doel lokale producten en lokaal geproduceerde producten te promoten en voor zowel lokaal publiek en toeristen (die dan de lokale sfeer kunnen proeven). Meer dan 50 lokale verkopers zullen hun producten tentoonstellen die allemaal uniek zijn en top als souvenir of geschenk. Grote variatie van kleurrijke PVC vogels, unieke haarbanden, krioyo tassen, sieraden van edelstenen of waarmee je een schildpad over de gehele wereld kunt traceren zijn allemaal onderdeel van het aanbod. De lokale pompoen pannenkoeken zullen uiteraard niet ontbreken, terwijl er ook diverse types drankjes voor de verfrissing te koop zullen zijn.

Uniek zijn ook de houten vleugels gemaakt door kunstenaar Vento Creations waar bezoekers mee op de foto kunnen voor op sociale media.

Kom en steun de lokale kleine ondernemers (gelieve contant mee te nemen) plus door de centrale ligging op de weg naar Westpunt is het ook goed te combineren met een bezoek aan het strand achteraf.

Er is parkeergelegenheid (met beveiliging) voor bezoekers. Indien men geen vervoer heeft is het ook mogelijk om met het openbaar vervoer te komen. Diverse bussen van ABC busbedrijf stoppen net voor het landhuis, dus ook makkelijk voor toeristen en lokalen die een dagtrip naar Banda Bou willen plannen. Lekker relaxed de auto thuis laten en komen chillen en de “Marshe” ervaring opdoen.