Politie zoekt verdachte van gewapende overval op supermarkt Winschoten

De verdachte loopt donderdagavond 11 mei omstreeks 19:30 uur de supermarkt in en gaat richting de kassa om goederen af te rekenen. Wanneer een medewerkster hem wil helpen, bedreigt hij haar met een mes. Hij zegt haar de kassalade te openen. Gelukkig raakt de medewerkster niet gewond.

Vluchtroute en onderzoek

Na de bedreiging rent de verdachte de winkel uit richting de Vondellaan en het nabijgelegen park. Omstanders rennen achter hem aan maar de verdachte weet te ontkomen. Hij is voor het laatst gezien bij het tunneltje bij het station van Winschoten.

De politie is een onderzoek gestart. Gisteravond is er onderzoek gedaan in de supermarkt en is er gesproken met getuigen. Ook worden camerabeelden bekeken.

Signalement verdachte

De verdachte is een jongen met een donkere huidskleur en een klein postuur. Hij droeg een zonnebril en een helmmuts. Daaronder droeg hij een blauw of zwart trainingsjack met opvallende oranje accenten. Verder een blauwe trainingsbroek met witte biezen en blauwzwarte sportschoenen en oranje/rode sokken.

Heeft u informatie die waardevol kan zijn voor ons onderzoek? Heeft u de verdachte bijvoorbeeld voorafgaand of na de overval gezien? Of woont u in de omgeving en bent u in het bezit van camerabeelden waar mogelijk iets op te zien is, dan vragen we u contact met ons op te nemen door te bellen met 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook tips achterlaten in het onderstaande tipformulier.