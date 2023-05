Getuigen gezocht na gewelddadige carjacking

Om 14.25 uur kregen agenten een melding van een schietincident aan de Santiagosingel. Uit nader onderzoek blijkt dat twee mannen onder bedreiging van een vuurwapen een bestuurder van zijn auto beroofden. Hierbij hebben de overvallers meerdere keren geschoten en gingen er in de gestolen auto met hoge snelheid vandoor. Na onderzoek is het gestolen voertuig aangetroffen in Delft en in beslag genomen voor onderzoek. Van de twee verdachten ontbreekt ieder spoor.

Signalement verdachten

Man 1

Ongeveer 1.80 meter lang

Grijs haar

Zwarte bivakmuts en zwarte jas

Man 2

Geel werkuniform met reflecterende strepen

Was u getuige?

De recherche doet onderzoek naar deze carjacking en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord, maar nog niet met de politie gesproken? Of bent u mogelijk in het bezit van camerabeelden van het incident? Neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070 of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Via het tipformulier kan ook informatie en beeldmateriaal met de politie gedeeld worden.