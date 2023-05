Minister Javier Silvania: De minister van GMN blijft open voor dialoog om de problematiek met de medisch specialisten het hoofd te bieden.

Minister Javier Silvania

PERSBERICHT

De minister van GMN blijft open voor dialoog om de problematiek met de medisch specialisten het hoofd te bieden.

De specialisten hebben zich verenigd in de Landelijke Vereniging van Medische Professionals in Dienstverband Curaçao (LVMPiDC). Op woensdag 10 mei 2023 hield de LVMPiDC een persconferentie in het Curacao Medical Center (CMC), waarin werd aangegeven dat de LVMPiDC, in overleg met haar leden, voornemens was om op donderdag 11 mei en vrijdag 12 mei actie te voeren en de electieve patiëntenzorg op deze twee dagen af te lasten.

De medisch specialisten die werkzaam zijn bij het CMC en verenigd zijn in de LVMPiDC waren voornemens actie te voeren, omdat zij niet gekort willen worden op hun salarissen als gevolg van de in januari 2023 van kracht geworden Landsverordening Normering Topinkomens (LNT). Daarnaast vinden zij dat de kwaliteit van de specialistische zorg in gevaar komt door de LNT, doordat huidige en nog aan te trekken specialisten niet willen werken voor de in de LNT opgenomen genormeerde topinkomens.

De inspecteur voor de volksgezondheid heeft op 11 mei 2023 in spoedverband overleg gevoerd met het bestuur van het CMC en hierover verslag uitgebracht aan het bestuur van de LVMPiDC. De inspecteur keurt de acties van de specialisten af:

“Het is en blijft het onvervreemdbare recht van de LVMPiDC om protest te voeren tegen een actie van de wetgever, echter dit conflict dient met de wetgever opgelost te worden. De thans gehanteerde wijze de facto tegen de werkgever is dus niet de juiste manier. De daartoe geëigende weg is dialoog en in uiterste geval waarin de dialoog staakt, de rechtsgang en niet de onderbreking van de continuïteit van de patiëntenzorg door de afzegging van de electieve zorg met alle gevolgen van dien.”

Uit het verslag van de inspecteur blijkt dat het conflict via dialoog of via de rechtsgang opgelost moet worden en niet via een vakbondsinstrument, dat bij conflicten met een werkgever inzetbaar is, immers gaat het hier niet om een conflict met een werkgever. De vakbond acties en standpunt van de LVMPiDC zijn volgens de inspecteur onterecht.

Uiteindelijk hebben de specialisten toch afgezien van de voorgenomen actie om de electieve patiëntenzorg tijdelijk af te lasten. Vervolgens heeft het CMC aangegeven een kortgeding aan te gaan spannen tegen het Land. De LVMPiDC is voornemens zich in dit geding aan de zijde van CMC te voegen.

Op 11 mei 2023 heeft de minister van GMN de LVMPiDC, CMC en de SVB uitgenodigd voor een dialoog. In haar reactie op de uitnodiging eist de LVMPiDC echter dat de minister, voorafgaand aan enige bespreking, een formeel schriftelijke reactie geeft op haar brieven van 13 februari en 14 april 2023, waarin aandacht wordt gevraagd voor mogelijke nadelige gevolgen voor de specialisten naar aanleiding van de LNT.

Op 13 mei jongstleden heeft de minister formeel gereageerd op de brieven van de LVMPiDC binnen de kaders van zijn bevoegdheden en heeft hij het bestuur wederom uitgenodigd te participeren in het overleg op maandag 15 mei 2023. Per brief heeft de LVMPiDC op 13 mei 2023 wederom aangegeven niet te zullen participeren aan het overleg.

Het overleg heeft echter wel doorgang gevonden met de SVB en het CMC. In het overleg is geluisterd naar elkaars standpunten, zijn een aantal onduidelijkheden opgehelderd en zijn vervolgafspraken gemaakt.

Marsroute op weg naar een oplossing

De LNT is een vastgestelde wet. De regering kan niet afwijken van de wet. Over eventuele aanpassingen van de LNT kan de minister van GMN geen toezeggingen doen. Eventuele wijzigingsvoorstellen moeten immers door het parlement worden behandeld en vastgesteld.

Om gehoor te geven aan de door de specialisten geuite zorgen, wil de minister eerst een goed beeld krijgen van alle elementen van de zorgpunten. De minister heeft daartoe adviezen opgevraagd bij verschillende instanties en adviseurs, waaronder WJZ en de Regiegroep. Ook wordt extern juridisch advies gevraagd over het standpunt van de specialisten dat de LNT niet van toepassing zou zijn op de medisch specialisten die werkzaam zijn bij het CMC.

De minister verkent op dit moment de mogelijkheid om een onpartijdig vergelijkend onderzoek te laten uitvoeren naar bezoldigingen van medisch specialisten en de toepassing van topsalarisnormeringen in de regio en in Nederland, om tot een reële benchmark te kunnen komen. Ook vóór de introductie van de LNT kampte het CMC al met een tekort aan specialisten. Sinds de introductie van de LNT is het maximale topinkomen reeds verhoogd van NAf. 295.000 naar NAf. 386.000, met een ingangsdatum van 1 juli 2023. Bovendien kan het CMC bij de aanname van voldoende specialisten ervoor zorgen dat het variabele deel van de bezoldiging daalt, en het vaste deel eerder onder de maximum blijft. Voorts heeft de minister aangegeven zich in te willen zetten voor een verdere verhoging. Het onderzoek zal dan ook moeten aangeven waarom het CMC met een specialisten tekort kampt, waarbij gekeken zal worden naar de aangeboden arbeidsvoorwaarden, de noodzakelijke accreditatie, aanbod (of schaarste daarvan) van specialisten en mobilisatie in regio en binnen het koninkrijk. Tijdens het overleg is afgesproken dat het CMC informatie zal aanleveren ten behoeve van de onderzoeken.

De minister is bereid om samen met de betreffende stakeholders, waaronder de specialisten, op zoek te gaan naar oplossingen die voor eenieder werkbaar zijn. Hij kan dit enkel doen met inachtneming van de hervorming en verbetering van de totale gezondheidszorg.

Parallel aan eerdergenoemde adviezen en bovengenoemd onderzoek, wil de minister graag het dialoog voortzetten met de belanghebbenden om alle mogelijke oplossingsscenario’s te bespreken. Op basis van de adviezen, de onderzoeken en de dialoog zal een marsroute worden uitgezet om tot de uitvoering van de gevonden oplossingen te komen. Naast die van het CMC en de SVB is de inzet van de LVMPiDC daarbij gewenst.

Met deze marsroute probeert de minister van GMN en tevens minister van financiën, de heer Silvania, een gebalanceerde oplossing te creëren voor de ontstane situatie. Hij verzoekt de specialisten hieraan ook een bijdrage te leveren, met inachtneming van de hervorming en verbetering van de totale gezondheidszorg ten gunste van onze kwetsbare patiënten, rekening houdend met de financiële beperkingen van het Land Curacao.