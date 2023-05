Verdachte brandstichting Prinsegracht overleden

Een 24-jarige man die vorige week werd aangehouden in verband met de mogelijke betrokkenheid bij de brandstichting aan de Prinsegracht in Den Haag is overleden. De man heeft in de nacht van zondag op maandag in zijn cel een einde gemaakt aan zijn leven.

De man werd dinsdag 9 mei aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brandstichting. Zijn voorarrest werd vrijdag door de rechter-commissaris verlengd. Hij zat in voorarrest in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Bewaarders troffen hem daar maandagochtend dood in zijn cel aan.

Het onderzoek naar de brandstichting gaat voorlopig nog door. In de nacht van dinsdag 18 op woensdag 19 april werd brand gesticht in het trappenhuis van een appartementencomplex in Den Haag. Bij de brand raakten vijf mensen gewond, van wie twee ernstig.