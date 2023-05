Mannen aangehouden na mishandeling en diefstal auto

Meer verdachten

De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd in de woning in Axel. Het is mogelijk dat er meer personen betrokken zijn geweest bij dit incident. Weet u meer van dit incident? Heeft u wat gezien of heeft u camerabeelden? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.