Zr.Ms. Groningen i Wardakosta ta interseptá go-fast ku 500 kilo di kontrabanda / Zr.Ms. Groningen en de Kustwacht onderscheppen ruim 500 kilogram contrabande

Zr.Ms. Groningen i Wardakosta ta interseptá go-fast ku 500 kilo di

kontrabanda

E barku di Marina Real, Zr.Ms. Groningen ku ta nabegando pa Wardakosta Karibe

Hulandes, den mardugá di 22 pa 23 di mei último a interseptá un transporte di droga

riba laman Karibe.

Zr.Ms. Groningen ku apenas tabata 24 ora riba laman ku su patruya a keda informá pa

Wardakosta Karibe Hulandes tokante un go-fast sospechoso. Groningen a lansa e dos

botonan rápido mesora, e asina yamá FRISC, pa por stòp e go-fast. E kuater

sospechosonan riba e go-fast a keda kompletamente sorprendé i a entregá nan mes

inmediatamente. E kaptura aki un biaha mas ta e resultado di un kolaborashon

intensivo huntu ku Wardakosta Karibe Hulandes i e barku patruyero di Marina Real

Hulandes, ku tin a bordo un ekipo di ‘Fleet Marine Squadron. E sospechosonan i e

kontrabanda a keda entregá na Wardakosta Karibe Hulandes despues di e

interseptashon. Un total di aproksimandamente 500 kilo di marihuana a keda konfiská

kual entretantu a keda destruí.

Zr. Ms. Groningen for di mei 2023 ta aktivo komo barku patruyero den Region Karibe i

ta kombiná operashonnan anti droga ku sosten di Wardakosta Karibe Hulandes i

asistensha humanitario den e region Karibe

Zr.Ms. Groningen en de Kustwacht onderscheppen ruim 500 kilogram

contrabande

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Groningen, varende voor de Kustwacht Caribisch

Gebied, heeft in de nacht van 22 op 23 mei een drugstransport onderschept in de

Caribische Zee.

Zr.Ms. Groningen was nog geen 24 uur onderweg met haar patrouille toen ze door de

Kustwacht Caribisch Gebied werden ingelicht over een verdachte go-fast. Met het

lanceren van de twee snelle boten van de Groningen, de zogenaamde FRISC’s werd

de go-fast tot stoppen gebracht. De vier verdachte smokkelaars werden volledig verrast

en gaven zich direct over. De vangst is wederom het resultaat van een intensieve

samenwerking met Kustwacht Caribisch Gebied en het stationsschip van

de Koninklijke Marine, met aan boord een team van het Nederlandse Fleet Marine

Squadron (FMS). De verdachten en de contrabande zijn overgedragen aan de

Kustwacht Caribisch Gebied. In totaal is er ruim 500 kilogram marihuana in beslag

genomen. Inmiddels is de drugs vernietigd.

Zr.Ms. Groningen is vanaf mei 2023 als stationsschip actief in het Caribisch Gebied en

combineert counter drugsoperaties met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch

Gebied en humanitaire hulpverlening.